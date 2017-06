Gafa care amuză internetul: ministrul, urcat în copac - nu avea semnal la telefon

Chestiunea de bază, pe care ministrul de 62 de ani a venit s-o soluționeze în localitatea Dhol, era lipsa de asistente medicale în spitalul din localitate, informează Indian Express. Ministrul a încercat să le telefoneze consilierilor, pentru a discuta problema, dar n-a reușit să prindă semnal. Apoi, demnitarul a rugat băștinașii să-i aducă o scară, pentru a urca mai sus. Întregul proces a fost filmat cu un telefon și postat pe Internet.

Internauții din India au tratat cu umor situația. “Faceți cunoștință cu India digitală”, a notat unul într-un comentariu. “Ministrul comunicațiilor a promis că va avansa calitatea legăturii mobile la un nou nivel, dar nimeni nu s-a gândit că prin această metodă”, a subliniat un altul.

#WATCH Union MoS Finance Arjun Ram Meghwal climbs a ladder to talk on the phone in Rajasthan's Bikaner pic.twitter.com/S88cdZ5wzy