Gafă a ministrului culturii! Ce a spus despre celebrul cimitir de la Săpânța

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, face o nouă confuzie. Acesta a afirmat că celebrul cimitir de la Săpânța ar fi inclus în patrimoniul UNESCO.

Conform unei postări pe facebook, ministrul s-a lăudat, că a participat în weekend, la "Zilele Patrimoniului" în Maramureș, ocazie cu care a vizitat Cimitirul Vesel din Săpânța, care "face parte, în prezent, din obiectivele de patrimoniu mondial UNESCO", ceea ce nu este adevărat.

Potrivit site-ului UNESCO, România are oficial înscrise în lista Patrimoniului Mondial al UNESCO șase situri culturale printre care și bisericile de lemn din Maramureș și doua situri naturale. De asemenea, pe lista de așteptare mai sunt alte 15 obiective, însă Cimitirul Vesel nu figureaza printre ele. După ce presa a remarcat greșeala, ministrul a șters pasajul respectiv.

Din postura de ministru interimar al Educației, Daniel Breaz s-a remarcat prin diverse greșeli de exprimare.

"Am participat astăzi, 14 septembrie, în calitate de Ministru al Culturii și Identității Naționale, la o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai sectorului cultural din județul Maramureș. În cadrul deplasării, am efectuat vizite la instituții de cultură, monumente istorice dar și la "Cimitirul Vesel" de la Săpânţa, pe care il consider a fi un monument de artă populară de o valoare incomensurabila, lucru certificat si de faptul că acesta face parte, în prezent, din obiectivele de patrimoniu mondial UNESCO.", a scris ministrul.