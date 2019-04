Gabriela Scutea candidează a doua oară pentru funcția de procuror general: "Am fost foarte blocată"

Procurorul Gabriela Scutea şi-a depus a doua oară candidatura la şefia Parchetului General. Ea îşi încearcă din nou norocul după ce prima candidatură i-a fost respinsă de ministrul Tudorel Toader.

Tudorel Toader a motivat că niciun candidat nu a îndeplinit condiţiile pentru a conduce Ministerul Public.

Și procurorul militar Ionel Corbu, cel care a instrumentat dosarul violențelor de la mitingul din 10 august, și-a depus candidatura pentru funcția de procuror general.

"Am fost foarte blocată referitor la decizia domnului ministru Toader şi cu atât mai mult de declaraţiile dumnealui. Fără să cad în păcatul suficienţei, am mai lucrat încă o dată, am mai găsit nişte idei pentru că nu poţi afirma cel puţin despre mine şi despre colegul Horodniceanu care eram acolo după nişte posturi şi fără să avem cereri de revocare, ceva ce pluteşte în aer la activ, că nu avem viziune şi atunci îmi încerc norocul.

Eu sper ca evaluarea să fie făcută în raport cu capacitatea candidaţilor care se vor prezenta", a declarat Gabriela Scutea pentru Realitatea TV.