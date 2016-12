Gabriela Firea vrea statuie cu Vlad Ţepeş. Suma record pe care ar urma să o plătească PMB

Gabriela Firea are planuri mari. Primaria Capitalei, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, va plati sculptorului Florin Codre circa 2,2 milioane de lei pentru realizarea si montarea unei statui a lui Vlad Tepes, potrivit informatiilor de pe site-ul de licitatii publice. Primaria Capitalei va mai plati 2,2 milioane lei si sculptorului Ioan Bolborea pentru realizarea si montarea unei lucrari de arta plastica intitulata "Sfantul Martir Constantin Brancoveanu", scrie hotnews.ro.

Ambele contracte au fost atribuite atribuite pe 29 noiembrie prin negociere. Pe site-ul institutiei nu se afla informatii despre locul unde vor fi amplasate cele doua statui si nici de ce este nevoie de ele, desi suma alocata este una impresionanta.

Florin Codre a realizat si controversata statuie a regelui Carol I, amplasata in prezent in Piata Palatului Regal. Aici a fost organizat un concurs pentru desemnarea sculptorului, insa a participat doar Florin Codre, care a si castigat. Pentru aceasta lucrare municipalitatea a platit peste 10 milioane lei. Codre a realizat si statuia lui Carol I din Calarasi. Pentru aceasta lucrare s-au platit 3,6 milioane lei. Sculptorul va realiza si statuia regelui Ferdinand, care ar urma sa fie amplasata in Piata Victoriei, lucrare platita de Primaria Capitalei. Pentru aceasta lucrare Primaria Capitalei a semnat in 2010 un contract de circa 1,9 milioane lei pentru realizarea unei machete.

Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic a stabilit, in urma unui concurs organizat in 2009, ca statuia regelui Ferdinand va fi realizata de sculptorul Florin Codre. La concurs au participat 8 concurenti.