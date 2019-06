Gabriela Firea vrea congres în septembrie, altfel "graba strică treaba"

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susţine că PSD n-ar trebui să se grăbească în organizarea Congresului, pentru că după înfrângerea usturătoare de la europarlamentare şi debarcarea lui Liviu Dragnea, principalul obiectiv este liniştirea spiritelor în partid.

"Am stabilit de comun acord că graba strică treaba şi nu are niciun sens să organizăm acum o conferinţă pe alegeri, am putea amâna pentru septembrie, pentru că în această perioada vrem să ne reorganizăm şi să ne regurpăm, să analizăm cauzele care au dus la un scor mic la alegerile europarlamentare", a afirmat Firea, inantea CEx PSD.

Firea se allătură astfel "taberei" lui Paul Stănescu, președinte executiv interimar al PSD, care ar dori un Congres organizat în toamnă, în timp ce susţinătorii Vioricăi Dăncilă doresc un Congres cât mai rapid.