Gabriela Firea, anunț important pentru bucureșteni

Gabriela Firea

Gabriela Firea, primarul Capitalei, a anunțat că stațiile de tramvai din București vor fi dotate cu panouri electronice de informare.

Gabriela Firea a precizat că, deocamdată, panouri de acest gen au fost montate pe ruta de tramvai Iancului-Pantelimon.

"Proiect pilot implementat in premiera de Primaria Capitalei Statiile de tramvai de pe ruta Iancului-Pantelimon, dotate cu panouri electronice de informare. Calatorii care circula pe ruta de tramvai Iancului-Pantelimon (de la statia Piata Iancului pana la statia Granitul) beneficiaza de afisare in timp real si predictibilitate la sosirea tramvaielor in statii. Astfel, in cadrul acestui proiectpilot, 13 statii (dus-intors) au fost dotate cu panouri de informare, tramvaiele care circula pe liniile 46 si 55 fiind doate cu echipamente de monitorizare si GPS, astfel incat sa fie coordonate cu panourile electronice de informare.