Gabriela Firea, scrisoare către Guvern. Cum vrea să fluidizeze traficul

Gabriela Firea

Gabriela Firea, primarul Capitalei, a subliniat că "Fluidizarea traficului rutier in Capitala necesita masuri clare administrative si investitionale! Modernizam transportul public in comun, derulam proiecte de infrastructura rutiera importante, insa implicarea autoritatilor centrale este esentiala! In acest sens am trimis o scrisoare Guvernului Romaniei in care solicitam transferarea soselei de centura in administrarea Primariei Capitalei, astfel incat sa modernizam aceasta artera care are un impact negativ in prezent asupra traficului rutier!"

Redăm mai jos comunicatul remis de PMB către realitatea.net:

"Avand in vedere ca ieri, 13 septembrie, traficul rutier a fost restrictionat pe mai multe artere din Capitala, cu ocazia organizarii ceremonialului militar dedicat Zilei Pompierilor, si pentru ca in spatiul public au aparut mai multe solicitari prin care se cere Primariei Municipiului Bucuresti sa nu mai aprobe astfel de evenimente in cursul saptamanii, Primaria Capitalei face urmatoarele precizari:

1. Primaria Municipiului Bucuresti a facut toate demersurile astfel incat evenimentele organizate in data de 13 septembrie sa poata fi comunicate public in timp util:

- in data de 8 septembrie, Comisia pentru avizarea cererilor de organizare a adunarilor publice, (din fac parte reprezentantii tuturor institutiilor responsabile cu ordinea si linistea publica: Politia Rutiera, Directia Generala de Politie, Directia Generala de Jandarmi, Brigada Speciala de Jandarmi, Administratia Strazilor, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale etc.) a aprobat protocolul privind organizarea ceremonialului militar dedicat Zilei Pompierilor din Romania, in baza solicitarii facute de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in conformitate cu prevederile legii 60-1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice.

In baza protocolului, s-a restrictionat traficul rutier, intre orele 08.00-14.00, pe Calea 13 Septembrie, segmentul cuprins intre b-dul Libertatii si str. Izvor, sensul dinspre piata Francofoniei catre Piata Arsenalului, pe b-dul Libertatii, segmentul cuprins intre Calea 13 Septembrie si Splaiul Independentei (ambele sensuri), pe b-dul Natiunile Unite, intre b-dul Libertatii si str. B.P.Hasdeu.

2. In ceea ce priveste masurile de fluidizare a traficului din Capitala, reamintim faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti are in derulare o serie de proiecte importante, menite sa contribuie la fluzidizarea traficului in Bucuresti.

Primarul General, Gabriela Firea:

"Pentru ca timp de peste 25 de ani, in Capitala nu s-au luat masuri concrete de imbunatatire a traficului rutier, circulatia in Bucuresti reprezinta cea mai serioasa problema cu care ne confruntam in prezent. Pentru a recupera tot acest timp este nevoie de mult efort, de masuri administrative clare, coroborate cu masuri investitionale si, mai ales, de colaborarea intre autoritatile locale si centrale. Primaria Capitalei a finalizat numeroase proiecte foarte importante, care stagnau de ani de zile si care sunt menite sa fluidizeze traficul. Dintre acestea amintesc Pasajul rutier de la Piata Sudului - proiect pe care l-am gasit complet blocat, reabilitarea sistemului rutier si linie tramvai – Bd. Liviu Rebreanu sau reabilitarea sistemului rutier si linie tramvai - Sos. Iancului si Sos. Pantelimon. De asemenea, avem in derulare ale proiecte esentiale pentru imbunatatirea circulatiei in Capitala, cum ar fi culoare dedicate liniilor de tramvai, Modernizarea Pietei Eroii Revolutiei si Pasaj Pietonal, strapungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu si, nu in ultimul rand, Penetratia Splaiul Independentei - Ciurel - proiect care a intrat, dupa multi ani, in linie dreapta".

Soseaua de centura - factor agravant al congestiei traficului rutier din Bucuresti

Primarul General, Gabriela Firea:

"Toate masurile luate de Primaria Capitalei pentru fluidizarea traficului nu rezolva complet aceasta problema spinoasa a Bucurestiului, mai ales daca soseaua de centura nu este modernizata, pentru ca, in prezent, aceasta reprezinta un factor agravant al congestiei traficului rutier din Bucuresti, afectand mobilitatea a peste trei milioane de cetateni ce locuiesc si tranziteaza regiunea Bucuresti-Ilfov. In prezent, varianta de deplasare radiala de tranzit este preferata din cauza lipsei unei alternative ocolitoare, Bucurestiul fiind unul dintre putinele orase care nu are o Sosea de Centura la parametri de cel putin drum expres. Consecinta a fost un trafic de cosmar, timp indelungat pentru tranzitare, poluare masiva pentru bucuresteni, precum si aglomerarea Bucurestiului, uneori fiind mai avantajos pentru cei aflati in tranzit sa treaca prin Bucuresti decat sa astepte la cozi interminabile pe centura.

Chiar zilele acestea am trimis o scrisoare Guvernului Romaniei, in care am reiterat rugamintea de a aproba, cat mai curand posibil, transmiterea Drumului National Centura Bucuresti in proprietatea si administrarea Municipiului Bucuresti, pentru finalizarea lucrarilor de modernizare, pentru ca o retea de drumuri bine intretinuta contribuie la imbunatatirea sigurantei rutiere, evitarea riscului de inchidere a drumurilor pentru reparatii capitale, reducerea impactului asupra mediului. Sper ca acest apel public sa aiba ecou si sa putem interveni pe cat mai multe planuri pentru imbunatitea traficului rutier in Capitala".