Gabriela Firea, despre despăgubirile din cazul Satul Francez vs Parcul Bordei: "Nu avem bani"

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că instituția pe care o conduce nu are 76 de milioane de euro, bani prin care să fie despăgubit omul de afaceri Costică Constanda, potrivit deciziei definitive de ieri a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ieri că Primăria București este obligată să îi plătească omului de afaceri Costică Costanda suma de 76 de milioane de euro, ca urmare a anulării contractului de schimb de terenuri din 2008, prin care Primăria Capitalei a oferit familiei Constanda un teren în Satul Francez, pentru terenul aferent Parcului Bordei. În schimb, Primăria București va primi înapoi terenul din Satul Francez, a informat ieri Realitatea TV.

Gabriela Firea a reacționat astăzi.

"Toata aceasta epopee pentru care noi platim astazi, adica platim oalele sparte de altii, a inceput in 2003, cand primarul de atunci, Traian Basescu, a semnat o dispozitie. In 2007, Consiliul General a refuzat sa acorde documentatii urbanistice pentru construirea unui complex rezdential in Parcul Bordei, cu cladiri de 5 etaje.

Ce se va intampla? Daca Primaria are la dispozitie, ca si cum problemele financiare nu erau suficiente, acum, in cont, 115 milioane de euro, sa ii dea drept despagubire domnului Constanda... Nu avem acesti bani. Chiar nu avem acesti bani. Primaria Capitalei are mari probleme financiare.

Dupa ce vom primi motivarea si vom vedea exact ce scrie, probabil ca decizia va fi... Este clar ca trebuie sa respectam decizia Inaltei Curti, dar avocatii nostri probabil ca vor intra in dialog cu avocatii omului de afaceri Costica Constanda, pentru o executare amiabila, conform legii. Avem in sprijinul nostru o Ordonanta de Urgenta nr 22 din 2002, care explica modalitatea de plata atunci cand trebuie executata o datorie pe care o are o institutie publica.

In calcului sumelor care vor fi platite esalonat, se va tine cont in primul rand de datoriile urgente pentru functionarea institutiei. Dupa ce se scad sumele care reprezinta utilitate publica stringenta a bucurestenilor. cu siguranta se va face o calculatie pentru esalonarea acestor plati", a spus Gabriela Firea.