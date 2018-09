Companiile municipale înfiinţate de Gabriela Firea, reclamate la Curtea de Conturi

USR București a reclamat la Curtea de Conturi și la Consiliul Concurenței împrumuturile și majorările de capital social prin care peste jumătate de miliard de euro a ajuns din conturile Primăriei în conturile companiilor municipale înfiinţate de Gabriela Firea.



Cele două instituții sunt chemate să verifice atât legalitatea și oportunitatea împrumuturilor și a majorărilor de capital, cât și eventuale practici anti-concurențiale pe piață.



”S-a depășit un prag critic. Experimentul companiilor municipale a scăpat cu totul de sub control și a ajuns să înghită o sumă exorbitantă din bugetul Primăriei: peste jumătate de miliard de euro. Toți acești bani au mers către companiile municipale înființate de Gabriela Firea. Problema este că nu vedem niciun rezultat. (...) Totul este o nebuloasă în care banii publici sunt aruncați cu inconștiență de un primar care n-a făcut nimic concret până acum.” a declarat lidera USR Bucureşti Roxana Wring.



Exemple de companii care înghit sume uriaşe sunt Companiile Imobiliara București, Parking București și Publicitate și Afișaj. Primele două vor primi aproximativ 340 de milioane de lei pentru achiziții imobiliare: patru terenuri de câte 10.000 de mp, 100 de apartamente, clădiri și alte imobile. Compania de Publicitate și Afișaj va primi 8 milioane de lei pentru a cumpăra mai multe sute de panouri și instalații publicitare.



USR atrage atenţia că "inconștiența risipirii banului public" este dovedită şi de numeroasele rectificări bugetare făcute de Gabriela Firea. Este vorba de opt rectificare într-un singur an.



"Frenezia cu care Gabriela Firea cheltuiește banul public ascunde însă ceva mult mai grav: eșecul sistemic al PMB sub actualul primar de a face investiții serioase și de a derula proiecte cu adevărat relevante pentru cetățeni în domeniile cele mai importante pentru București: transport public, infrastructură rutieră și termoficare," se mai spune ]n comunicatul USR.

Paradoxal, potrivit postării făcute de primarului general, niciun consilier general al USR n-au votat, miercuri, împotriva bugetele uriase acordate companiilor munciipale; doi conslieri s-au abţinut.