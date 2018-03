Gabriela Firea, reacție furibundă la sosirea la Sala Palatului. "Să nu strice ordinea din PSD"

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reacţionat faţă de protestul care are loc sâmbătă în faţa Sălii Palatului, unde se desfăşoară Congresul extraordinar al PSD, spunând că nu trebuie încurajat un climat de ură şi de dezbinare.

Firea a spus că nu înţelege care este motivul pentru care protestatarii s-au adunat la Sala Palatului, în condiţiile în care reuniunea social-democraţilor este una strict politică.

"Suntem o ţară liberă, fiecare are dreptul să se exprime aşa cum doreşte. Nu trebuie să încurajăm un climat de ură, de dezbinare, de jigniri. Nu înţeleg faţă de ce, pentru că noi aici avem o întâlnire de partid. Este o reuniune a unei formaţiuni politice şi este dreptul nostru să ne întâlnim, mai ales că această activitate este aprobată. Este o aprobare oficială de la Primăria generală a Capitalei pentru ceea ce se întâmplă atât în interiorul clădirii, cât şi în exterior. Câtă vreme aici este un eveniment legal aprobat, cred că ceilalţi trebuie să respecte acest lucru", a arătat Firea.

Edilul a făcut apel la manifestanţi, cerându-le "să îşi spună păsurile sau problemele de o manieră decentă (...) nu cu jigniri sau alte manifestări sonore".

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut, sâmbătă, un apel la înţelepciune, calm şi colegialitate, înainte de Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD), care se desfăşoară la Sala Palatului.

Ea a declarat că trebuie evitate certurile în interiorul PSD, subliniind că "dacă vor fi spuse lucruri urâte", acestea vor fi decontate nu de o singură persoană, ci de întreaga echipă şi "nu se va putea repara un rău deja făcut".

"Cu siguranţă că nu creăm o impresie foarte bine atunci când ne certăm între noi. Sunt convinsă că toţi colegii au de fapt gânduri bune, probabil nu de fiecare dată maniera de a exprima acele gânduri a fost potrivită. Eu fac un îndemn la înţelepciune, un îndemn la calm, la colegialitate şi să nu uităm că vine şi ziua de luni. Dacă rupem punţile dintre noi, ce mai facem de luni înainte, pentru că avem proiecte comune noi, primarii, cu Parlamentul, cu Guvernul, cu ministerele, trebuie să colaborăm foarte bine cu aceste entităţi. (...) Vom plăti la un moment dat, vom deconta împreună", a afirmat Firea la Sala Palatului, înaintea Congresului PSD.

Primarul Bucureştiului a subliniat că "fiecare dintre preşedinţii de organizaţii poartă în servieta sa bastonul de preşedinte al partidului", însă le-a cerut acestora să nu strice "ordinea" din PSD.

"Le urez succes tuturor colegilor mei. Cred că fiecare dintre preşedinţii de organizaţii poartă in servieta sa bastonul de preşedinte al partidului, dar trebuie să fim buni colegi, trebuie să respectăm statutul şi, de asemenea, alegerile care au fost democratice şi să nu ne imaginăm fiecare în parte că putem să stricăm această ordine în favoarea noastră şi în defavoarea echipei politice, pentru că românii aşteaptă de la noi, în primul rând, să fim harnici şi competenţi la locul de muncă şi mai puţin apreciază disputele şi tensiunile politice", a arătat Gabriela Firea.

Edilul şef nu crede că PSD a scăzut în sondaje.

"Eu nu cred, fac foarte mult teren, mă întâlnesc cu oamenii. Bineînţeles că sunt şi nemulţumiri, întotdeauna de la un guvern sau de la o primărie sau de la un consiliu judeţean se aşteaptă rezultate extraordinare şi, dacă se poate, peste noapte. (...) Important este ca direcţia Guvernului, a Parlamentului a primăriilor să fie cea bună, cea corectă", a adăugat Firea.

Primarul Bucureştiului susţine că până acum nu se poate spune că acest Guvern este "al treilea guvern cu care nu poate colabora" şi a adăugat că are mari speranţe de la premierul Viorica Dăncilă.

"Sunt probleme, dar am apreciat faptul că d-na prim-ministru Viorica Dăncilă încă din prima clipă în care i-am transmis inventarul de probleme de la nivelul Primăriei Capitalei şi Primăriilor de sector (...) a fost foarte mirată că am muncit atât de mult, că ne-am străduit şi că ne-am izbit practic ca de un zid în anumite ministere. A dat termene limită pentru fiecare problemă. De aceea am spus că nu a expirat încă termenul limită, pentru că am încredere", a spus Gabriela Firea.