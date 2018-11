Gabriela Firea pierde și conducerea PSD Ilfov. ”Este o răzbunare. Dragnea a vrut să scape de mine”

Gabriela Firea

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Decizie bombă în şedinţa PSD! Comitetul Executiv Naţional al PSD a votat, luni, la Parlament, dizolvarea conducerii organizaţiei judeţene din Ilfov, în frunte cu Gabriela Firea. Ea demisionase, înaintea şedinţei, din funcţia de preşedinte interimar PSD Bucureşti. După ședința, primarul Capitalei a afirmat că decizia reprezintă o răzbunare: ”Dragnea a vrut să scape de mine”.

Gabriela Firea, primarul Capitalei, a anunţat luni, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, că demisionează din funcţia de vicepreşedinte naţional al partidului. Gestul ei vine după ce anterior şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte interimar al PSD Bucureşti, iar CEx-ul a decis dizolvarea organizaţiei PSD Ilfov, pe care Firea o conducea.

”Mi-am dat demisia din funcția de președinte al PSD Ilfov, mi s-a spus că eu sunt vinovată că trei parlamentari din Ilfov și-au dat demisia. Ei erau chemați la sediul central al PSD și li se cerea să îmi ceară demisia”, a spus aceasta.

”Mi se pare o măsură nedreaptă, o răzbunare. E regretabil”, a mai spus aceasta. ”Sunt simplu membru PSD”, a mai spus Gabriela Firea.

”Ce am spus eu? Că doresc o dezbatere reală în partid și ca deciziile să nu mai fie luate în grupuri restrânse”, a mai precizat primarul Capitalei.

Firea consideră că totul face parte din planul de răzbunare al lui Liviu Dragnea.

”E o decizie solidară cu colegii mei din București și din Ilfov care se consideră nedreptățiți. Mi s-a reproșat că sunt vinovată pentru că toți parlamentarii PSD din Ilfov și-au dat demisia și eu nu i-am oprit. Nu aveam cum, pentru că erau chemați în fiecare zi la sediul central și erau obligați să dea declarații împotriva mea. S-a supus la vot și s-a obținut majoritate pentru dizolvarea conducerii PSD Ilfov. Nu puteam să rămân vicepreședinte, iar colegii mei să nu mai fie în BPN. E o răzbunare a domnului Dragnea, nu mi se mare normal. Am demonstrat că nu funcția îl face pe om. Eu nu am cerut funcții, când am intrat în PSD. Am închis un capitol din viața mea. Sunt simplu membru, sub nicio formă nu îmi dau demisia din PSD, nici nu se pune problema. Nu mă leg cu lanțul de funcțiile din PSD.”, a spus Gabriela Firea.

Întrebată dacă intenționează să candideze pentru președinția României, Gabriela Firea a spus că nu s-a pus niciodată această problemă.

”A fost și o acuzație a unui coleg din PSD, însă nu s-a pus niciodată problema să candidez la președinția. Vreau să îmi închei mandatul la Primăria Capitei și dacă o să consider oportun o să mai candidez la un nou mandat de primar”, a mai spus ea.

"E regretabil, am lucrat împreună cu mulţi colegi, acum au fost puşi în situaţia de a vota împotriva mea, sunt convinsă că nu le-a fost uşor. Am văzut tristeţe în ochii multora. Au fost câţiva colegi de partea mea: domnul Stănescu, domnul Ciolacu, domnul Tudose, domnul Negoiţă... au fost câţiva colegi care s-au abţinut sau au fost împotrivă. Dar e mai puţin important, majoritatea covârşitoare a fost pentru ceea ce era previzibil", a declarat Gabriela Firea după CEx.

"Tot ceea ce am afirmat susţin în continuare cu tărie. Este greu să pierzi ceea ce ai câştigat ca funcţie politică, dar ar fi mult mai greu să înşel încrederea oamenilor. Dacă doar ne împăunăm că avem funcţii politice şi ele nu sunt traduse în rezultate, cred că e superfluu", a mai afirmat Firea.

Comitetul Executiv Naţional al PSD a votat, luni, la Parlament, dizolvarea conducerii organizaţiei judeţene din Ilfov, în frunte cu Gabriela Firea.

"Românii care ne urmăresc acum știu că cel mai important e să fim oameni și apoi oameni politici. Este regretabil că încă de pe acum știm ce se va întâmpla în ședință și acesta nu a început. Am văzut de aseară toate știrile și am văzut ce măsură s-a decis, nu este democratic ca înainte de CEx convovat că se dezbată. Eu vreau să fac doar o scurtă declarație și restul după ce voi afla ședință", a declarat Gabriela Firea înainte de CEx.

Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte luni urmând să discute activitatea ministerelor, remanierea guvernamentală, noi numiri pe funcţii în interiorul partidului, dar şi eventuale sancţiuni împotriva Gabrielei Firea.

Liderii judeţeni apropiaţi de Liviu Dragnea s-au adunat duminică seara la Parlament, pentru o întâlnire informală în care au discutat posibilele remanieri din Guvernul Dăncilă, dar şi soarta Gabrielei Firea.

Primarul general al Capitalei nu trebuie să-și facă probleme doar din cauza vremii și a efectelor pe care aceasta le are în București, ci și pentru viitorul său politic. Aseară, liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a băgat în ședință pe greii partidului și, potrivit unor surse, s-ar fi decis să nu o excludă pe Gabriela Firea din PSD, ci să-i retragă sprijinul politic. În plus, aceasta ar urma să-și piardă și toate funcțiile deținute în partid.

Astfel, Gabriel Mutu, primarul sectorului 6, ar urma să preia funcția de președinte interimar al organizației de București, dar și pe cea de președinte al PSD Ilfov.

Mai mult, acesta îi va lua locul și ca vicepreședinte al partidului la nivel național. Potrivit surselor citate, deși Firea a fost aleasă de congres în această funcție, o poate pierde la propunerea președintelui partidului, adică a lui Liviu Dragnea.

Despre remanieri nu s-ar fi discutat în ședința de seara trecută. În schimb, ar fi fost decise și alte schimbări la nivelul conducerii partidului. Daniel Florea ar urma să preia de la Codrin Ștefănescu funcția de secretar general adjunct al PSD, iar Ștefănescu va fi noul secretar general al partidului, în locul lui Marian Neacșu.