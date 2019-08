Gabriela Firea: "Nu am văzut pe nimeni să alerge să preia guvernarea"

Gabriela Firea

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a comentat criza politică internă prin care trece PSD, partid din care și ea face parte.

"Am inteles ca in aceste zile se fac tot felul de negocieri, se poarta tot felul de discutii. Pe cifre, pare ca s-a pierdut majoritatea, dar declaratiile de aseara ale unor lideri politici arata ca jocul nu este inchis, nu este nimic definitiv si inca se mai poate negocia, se mai poate discuta. Eu m-as bucura foarte mult ca in aceste zile sa se negocieze in interesul tarii, in interesul romanilor si sa se gaseasca o solutie cat mai buna, pentru ca instabilitatea nu face bine nimanui.

Eu nu am vazut pe nimeni alergand foarte tare, ca pe gazon, sa preia guvernarea. Cand ajungi la Guvern, te bucuri doua zile, iti faci fotografii in biroul de ministru sau de prim ministru, apoi incep problemele. Ca si la Primarie. Si eu sunt vinovata pentru tot ce se intampla rau in oras...", a spus Gabriela Firea.

Viorica Dăncilă vrea să rămână cu orice preț la guvernare. Asta în ciuda opoziției din partid care își dorește trecerea PSD în Opoziție, a informat Realitatea TV.

Situația va fi tranșata în zilele următoare, cand Dăncilă are întâlniri cu toți parlamentarii și toată conducerea partidului. Astăzi așteptăm explicații suplimentare de la premier, prezent la Argeș alături de ceilalți lideri PSD.