Gabriela Firea, anunț important în această dimineață

Gabriela Firea

Primăria Capitalei a remis un comunicat de presă, în această dimineață, prin care informează asupra modificărilor efectuate în transportul de suprafață bucureștean.

PMB informează, în comunicatul remis realitatea.net, că au fost aprobate "doua proiecte de hotarare prin care elevii si insotitorii persoanelor varstnice sa beneficieze de gratuitate pe mijloacele de transport public in comun".

Redăm mai jos comunicatul PMB:

"COMUNICAT DE PRESA

Gratuitate pe mijloacele de transport in comun pentru elevi si insotitorii persoanelor varstnice

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, in cadrul sedintei de consiliu de ieri, 12 decembrie 2018, consilierii generali au aprobat doua proiecte de hotarare prin care elevii si insotitorii persoanelor varstnice sa beneficieze de gratuitate pe mijloacele de transport public in comun. Initiativa Primarului General a fost salutata de reprezentantii Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti, precum si de presedintele Federatiei Asociatiilor de Parinti din Romania, care, prezenti in sala fiind, au sustinut oportunitatea acestei initiative menite sa faciliteze accesul la educatie al tuturor elevilor din Capitala.

Primarul General, Gabriela Firea: "Am inclus pe ordinea de zi două proiecte care vizează acordarea de gratuități pe mijloacele de transport public în comun pentru elevi și pentru însoțitorii persoanelor vârstnice, pentru că susținem accesul egal la educație și mobilitatea persoanelor vârstnice. Este și o măsură menită să facă transportul public mai atractiv, alături de înnoirea parcului auto al STB, ceea ce va avea un impact pozitiv, pe termen mediu, asupra traficului din București. În prezent, doar anumite categorii de tineri bucureșteni au gratuitate pe transportul public încomun, iar elevii au acces la abonamente cu reducere de 50%. Proiectul pe care îl propun duce la o egalizare a accesului la educație pentru toți copiii bucureșteni din învățământul preuniversitar".

In ceea ce priveste proiectul care vizeaza insotitorii persoanelor vârstnice, proiectul propus astăzi prevede gratuitate la transportul public local de călători pentru un însoțitor/călătorie pentru fiecare pensionar cu domiciliul stabil în București. Gratuitatea se acordă doar dacă pensionarul însoțit are vârsta minimă de 63 de ani în cazul femeilor și 65 de ani în cazul bărbaților și dacă deține un card de transport destinat călătoriilor cu însoțitor.

Primarul General, Gabriela Firea: "Ne dorim sa asigurăm condiții pentru mobilitatea persoanelor vârstnice. Sunt oameni care, deși nu mai lucrează, au drumuri de făcut: la medic, la cumpărături, pentru plata facturilor sau rezolvarea unor chestiuni administrative sau pentru a merge la un spectacol. În toate aceste cazuri, persoanele în vârstă pot avea nevoie de însoțitor, iar obiectivul nostru, prin acordarea gratuității, este să creștem posibilitatea ca persoana în vârstă să beneficieze de un astfel de ajutor".

Din datele statistice prezentate de Institutul National de Statistica, in Municipiul Bucuresti numarul mediu al pensionarilor de asigurari sociale de stat era in 2017 de circa 500.000 de pensionari, din care un numar de aproximativ 60.000 de pensionari sunt beneficiari ai pensiilor de invaliditate si detin, conform legii, carduri si facilitati de transport".

Ieri, Gabriela Firea a anunţat că în 2019 va propune transportul gratuit pentru toată lumea, nu doar pentru elevi: "Este strategie corectă în momentul în care avem un parc auto bine dimensionat, să acordăm și această facilitate a gratuităţii, scopul fiind a diminua prezența mașinilor în trafic, a autoturismelor personale. Astfel de iniţiative s-au luat şi în alte ţări. De exemplu, în luna iulie , Estonia a devenit prima ţară europeană care oferă transport gratuit cu autobuzul pentru toţi locuitorii pe aproape întreg teritoriul"