Gabriela Firea contraatacă: "Nu se intimidăm în fața unor atacuri josnice"

"Primaria Capitalei: Constructia Spitalului Metropolitan merge inainte, fara sincope!

Primăria Capitalei dezminte ferm informațiile eronate privitoare la o eventuală blocare a proiectului privind construcția Spitalului Metropolitan, lansate în spațiul public de către politicieni din Opoziție preocupați doar de propria imagine și preluate în presa online fără o minimă verificare.

În ciuda zvonurilor alarmiste, realizarea acestui obiectiv de investitii, esential pentru cetatenii din regiunea Bucuresti Ilfov, se desfasoara conform graficului, nu exista blocaje sau intarzieri in ceea ce priveste realizarea acestui obiectiv de investitii,

Mai mult decat atat, relocarea Autobazei Societatii de Transport Bucuresti (STB SA), situata in Soseaua Pipera nr. 55, sector 2, se va realiza in timp util si nu influenteaza etapele de realizare a Spitalului Metropolitan.

Concret, pentru construirea Spitalului Metropolitan, pana in prezent s-au realizat urmatoarele:

La sfarsitul anului trecut, la initiativa Primarului General, Gabriela Firea, pentru urgentarea implementarii acestui proiect, la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti a fost infiintat Serviciul Spital Metropolitan, care, in lunile noiembrie si decembrie, a intocmit caietul de sarcini pentru studiul de fezabilitate al proiectului mai sus mentionat, iar in luna ianuarie a acestui an a transmis catre Primarul General atat referatul de necesitate cat si nota conceptuala - documente care au fost aprobate de catre Edilul Sef.

Imediat dupa aceea, Primaria Municipiului Bucuresti a inaintat invitatia si caietul de sarcini catre Compania Municipala Dezvoltare Durabila, in vederea ofertarii acestui serviciu.

In prezent, Compania Municipala Dezvoltare Durabila intocmeste oferta tehnico-economica, cu termen de predare 6 februarie 2019.

Dupa aceasta etapa, comisia de evaluare din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti va analiza si evalua oferta si, daca aceasta va fi conforma, se va semna contractul de prestare servicii (elaborare SF si PUZ).

Termenul pentru aceasta etapa este estimat la 8 luni de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere, dar Primaria Capitalei si Compania Dezvoltare Durabila fac toate diligentele astfel incat acest termen sa fie redus.

Totodata, in paralel, Primaria Capitalei intreprinde toate demersurile legale pentru desfiintarea constructiilor aflate pe amplasamentul acestui obiectiv de investitii.

Reamintim ca proiectul Spitalului Metropolitan va ingloba nu numai un spital, ci si spatii de cazare pentru rezidenti, imobile de locuinte pentru doctorii tineri, spatii hoteliere pentru pacienti si pentru familiile acestora, sisteme de transport pentru pacientii veniti din tara sau din strainatate, cresa si gradinita pentru copiii personalului medical, sali de cursuri si conferinte.

In concluzie, Primaria Capitalei și Primarul General nu se intimideaza in fata unor astfel de atacuri josnice si vor continua sa informeze cetatenii de fiecare data, cu promptitudine, in legatura cu stadiul in care se afla obiectivele de investitii asumate de actuala administratie".