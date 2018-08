Ce a decis PMB pentru prevenirea abandonului școlar

Gabriela Firea

Potrivit unui proiect de hotarare propus de Primarul General, Gabriela Firea, elevii bucuresteni cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani vor putea beneficia de un sprijin financiar in valoare de 450 lei, pentru achizitionarea de rechizite.

Într-un comunicat remis realitatea.net, Primarul General, Gabriela Firea, a spus: "Avand in vedere ca motivatia abandonului scolar o reprezinta, cel mai frecvent, situatia economica precara, chiar si in Bucuresti, ne propunem, prin acest proiect, sa sprijinim parintii copiilor care, din motive socio-economice, nu isi permit achizitionarea rechizitelor scolare, veniturile acestora fiind reduse, respectiv sub 1.900 lei venit pe membru de familie.

Sprijinul financiar, in valoare de 450 de lei, va fi acordat o data pe an scolar si, cu ajutorul acestuia, se vor putea cumpara carti care fac parte din bibliografia obligatorie, manuale, culegeri, carti cu povesti sau rechizite, cum ar fi instrumente de scris, caiete, coperti, penare, ghiozdane etc".

Parintii copiilor care doresc sa beneficieze de aceasta initiativa a Primariei Capitalei, prin DGASMB, trebuie sa aiba CI cu domiciliu stabil in Bucuresti de cel putin 6 luni sau resedinta de cel putin 6 luni pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti.

Proiectul de hotarare se afla pe ordinea de zi a sedintei de consiliu din data de 23 august si, dupa votul consilierilor generali, toate detaliile de acordare a acestui sprijin financiar vor fi publicate pe site-ul www.dgas.ro.