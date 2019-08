Gabriela Firea anunță parcări cu valoare de apartament! Cât va costa un loc în Pantelimon Vergului

Gabriela Firea, primarul general al capitalei, și-a pus semnătura pe contractul care prevede realizarea parcării de tip park&ride de la intersecția Pantelimon – Vergului (Cora).

Primarul a declarat că valoarea totală a investiției este de aproximativ 21 de milioane de euro din care se vor realiza 498 locuri de parcare, la care se adaugă 171 de locuri în zona școlii 46.

În jur de 40.000 euro ar costa execuția unui loc de parcare.

”Am semnat contractul pentru realizarea parcarii de tip park&ride de la intersectia Pantelimon – Vergului (Cora). Acest obiectiv include atat restul de executie al proiectului “Reabilitare sistem rutier cu linii de tramvai pe sos. Pantelimon si sos. Iancului” cat si realizarea un nod intermodal care cuprinde: parcarea de tip park&ride, bucla de intoarcere pentru tramvai, peroane, sala asteptare, zona food, zona maxi taxi, culoar pana la viitoarea statie de metrou si pasaj pietonal care va inlocui trecerile de pietoni. Parcarea va avea o capacitate de cca 500 de locuri, la care se adauga alte 171 de locuri in zona scolii 46.

Dupa aproape 7 ani de cand trebuia construita aceasta parcare de tip park&ride, am facut, impreuna cu specialistii Primariei Capitalei si ai constructorului, toate demersurile astfel incat acest proiect, atat de important pentru descongestionarea traficului in Bucuresti, sa fie deblocat! Am semnat contractul de executie, au fost obtinute toate avizele, inclusiv autorizatia de construire si s-a emis ordinul de incepere a lucrarilor.

Durata de executie este de 12 luni, iar valoarea totala a investitiei este de aproximativ 21 de milioane de euro. In ceea ce priveste finantarea acestui proiect, ne bazam, conform legii, pe un ritm firesc al incasarilor de la Ministerul de Finante. Reamintesc inca o data ca Primaria Capitalei nu incaseaza taxe si impozite, bugetul Primariei Generale fiind alimentat in proportie de peste 90% din impozitul pe venit".

Initial, in anul 2011, proiectul a prevazut construirea unei parcari subterane cu regim de inaltime 2 niveluri subterane, iar lucrarile ar fi trebuit sa fie demarate in anul 2012. In urma studiilor de teren efectuate la faza de proiectare, s-a constatat ca din cauza panzei freatice care depasea cota fundatiilor este necesara schimbarea solutiei tehnice de proiectare a parcarii. Astfel, s-a propus construirea unei parcari supraterane si terminal STB Park&Ride, regim de inaltime 2 etaje+terasa, cu un numar de aproximativ 498 locuri de parcare.

Parcarile de acest tip contribuie in mod eficient la fluidizarea traficului, intrucat le ofera nerezidentilor care vin in Bucuresti zilnic, la munca sau la studii, o alternativa avantajoasa la tranzitarea orasului cu autoturismul propriu, respectiv posibilitatea sa parcheze in spatii special amenajate de unde au acces direct la transportul in comun. Totodata, facilitatile de tip park&ride contribuie si la degajarea parcarilor din zona centrala, unde cerinta este foarte mare.

Lucrarile vor fi realizate de Asocierea „Tehnologica Radion, TIAB si VIA Proiect”, a transmis Gabriela Firea.