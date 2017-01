Gabriela Firea, nemulțumită de RATB, a trimis corpul de control

Gabriela Firea s-a declarat nemulțumită de felul în care RATB a respectat dispozițiile sale, notează Agerpres.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, vineri, că a trimis Corpul de Control la RATB, nemulțumită fiind de felul în care reprezentanții Regiei au respectat dispozițiile sale.

"Am dispus să fie chemați angajați de acasă, dacă sunt mai mulți în concediu. Am dispus scoaterea în trafic a mai multor mașini și au scos doar 11 în plus, lucru care nu este în măsură să ne mulțumească", a precizat ea.