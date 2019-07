Gabriela Firea, declarație războinică: "Eu l-aș învinge pe Klaus Iohannis"

Gabriela Firea

După ce și-a anunțat public intenția de a se înscrie în cursa internă din PSD pentru desemnarea candidatului la președinție, Gabriela Firea vine cu o declarație războinică la adresa actualului "locatar" de la Cotroceni.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, într-o emisiune TV, că ar reuși să îl învingă pe Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale, dacă ar candida din partea unei alianțe formate din PSD, ALDE și Pro România.

"Eu l-aș învinge pe președintele Klaus Iohannis, dacă aș fi candidatul PSD-ALDE-PRO România. Problema este să ajung în situația să fiu candidat. Deocamdată sunt doar un candidat la candidatură", a spus Gabriela Firea la B1 TV.

Gabriela Firea recunoaște ceea ce PSD nu a spus niciodată cu subiect și predicat: Liviu Dragnea ar fi fost candidatul partidului la prezidențialele din noiembrie:

"Înainte nu se punea problema să existe un alt candidat la alegerile prezidențiale în afară de persoana domnului Dragnea. Restartându-se viața politică după alegerile europarlamentare, am primit și eu mai multe telefoane, am vorbit cu colegi din țară. E adevărat, și cu domnul vicepreședinte Paul Stănescu. Toți mi-au spus că trebuie luăm foarte serios în calcul posibilitatea ca eu să intru în această competiție internă, dar că ei mă susțin pentru a reprezenta partidul în alegerile prezidențiale", a declarat Gabriela Firea.

Potrivit sursei citate, Gabriela Firea a subliniat că nu se va retrage din cursa pentru prezidențiale, din cadrul PSD.

"Mâine avem ședința BPN și CEx. Am văzut că doi colegi au anunțat deja public că se retrag din această cursă internă. Am fost și eu sunată de presă să mă întrebe dacă îmi retrag candidatura. Le-am spus că merg să discut cu colegii mei din BPN și din CEx. (...) E o competiție internă, câștigă cine obține majoritatea sufragiilor și apoi trebuie acceptată decizia partidului. Nu mă retrag până nu am o discuție cu toți colegii mei. Așa mi se pare normal. Nu avem un regulament de anunțare a candidaturilor așa că două candidaturi au fost anunțate în fața presei, a doamnei premier și a mea. Nu cred că am greșit", a mai spus Firea la B1.