Firea ia în calcul să candideze la Congresul PSD pentru o funcţie de vicepreşedinte. Care e condiţia

Gabriela Firea

Gabriela Firea, primarul Capitalei, a anunţat că ia în calcul să candideze pentru un post de vicepreşedinte PSD, dacă Organizaţia de femei a PSD o va susţine pentru funcţie.

„Nu mă ocup cu revoluţia în partid. Dacă colegele mele de la organizaţia de femei - pentru că doamnele sunt de obicei recomandate de organizaţia de femei şi intră pe norma internă de partid în Biroul Permanent Naţional - dacă mă vor recomanda, le voi mulţumi şi voi candida pentru un post de vicepreşedinte al PSD. Mi-aş dori nu atât pentru funcţia în sine, ci pentru faptul că Bucueştiul ar trebui să aibă un reprezentant în Biroul Permanent, mai ales că în Bucureşti avem foarte multe probleme”, a declarat vineri Gabriela Firea.

Pe de altă parte, Firea susţine că au deranjat-o colegii care nu au curaj să spună anumite lucruri în CexN sau BPN, dar în schimb, le spun pe surse, în presă:

"M-a dezamăgit faptul că există unii colegi care nu au curaj sa spună lucruri in Bpn sau CexN, si le transmit pe surse presei. Faptul ca transmitem prin surse din presa nu cred ca e corect, colegial. Am vazut ca se induce ideea ca eu şi doamna Andronescu am porni un razboi impotriva domnului presedinte Dragnea ...Toata saptămâna m-am ocupat cu deszapezirea", a mai punctat Firea.