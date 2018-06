Tolo.ro: Gabriela Firea, serviciu pentru Gigi Becali din bani publici

Gabriela Firea i-a dat cu dedicație lui Gigi Becali îngrijirea terenului de pe Arena Națională, prețul final fiind plătit de bucureșteni, oricât ar costa, a scris tolo.ro. Cum s-a petrecut acest lucru? Conform documentelor, pe 27 octombrie 2017, primarul Gabriela Firea și președintele FCSB, Valeriu Argăseală, au semnat un protocol. Detalii, mai jos.

Gigi Becali este nașul de cununie al primarului Gabriea Firea și al lui Florentin Pandele, iar înţelegerea Fină - Naș ar ignora cele mai elementare reguli de achiziţie publică, a scris tolo.ro.

Pe scurt, Gabriela Firea, în calitate de “Iniţiator”, cedează clubului de fotbal FCSB, deţinut de Gigi Becali, “mentenanţa suprafeţei de gazon de pe Arena Națională”.

Anteriorul contract mai lung de întreţinere fusese atribuit de PMB în 2014, dar prin licitaţie.

Acum, însă, Gabriela Firea îi dă cu dedicaţie lui Gigi Becali îngrijirea suprafeţei de joc, municipalitatea angajându-se să compenseze din chiria plătită de Becali pentru a folosi stadionul, fără să o intereseze cât costă serviciul pe care îl prestează Becali, a mai notat sursa citată.

Clubul lui Becali apare ca un intermediar, fără competenţe și putând cheltui oricât din banii publici.

Conform documentelor postate de tolo.ro, FCSB asigură “mentenanţa suprafeţei de gazon”, iar Primăria achită contractul, "compensând din sumele aferente închirierii stadionului și achitării utilităţilor”.

Gigi Becali are dreptul "să aleagă prestatorul de servicii”, primăria are dreptul doar să-l afle.

În privinţa preţului, aceeași poziţie în genunchi a Primăriei: Gigi Becali are dreptul “să negocieze clauzele contractuale și preţul serviciilor”, iar Primăria are doar dreptul “să primească o copie”! Practic, fără o procedură de achiziţie publică, Primăria lui Firea se obligă să plătească costuri dictate de clubul lui Becali printr-un contract asupra căruia municipalitatea nu are absolut niciun control!

