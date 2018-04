Gabriela Firea, acuzată că va plăti tarife mai mari prin mega-holdingul municipal

Gabriela Firea

Cele 22 de companii municipale înființate de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care au un buget de 1,2 miliarde lei pentru 2018 vor aduce costuri mai mari pentru bucureșteni, în niciun caz tarife mai mici. Critica vine din partea unui fost lider ALDE, partenerul de guvernare al PSD.

Nu este prima opinie extrem de critică la adresa mega-planului al Primăriei Capitalei de a crea un holding gigant pe banii bucureștenilor, dar acum vine și din partea unui fost partener de guvernare.

"Gabi Firea a făcut-o de oaie. Săptămâna trecută, într-o ședință destul de agitată a Consiliului General al Municipiului București, primărița noastră a pus la bătaie 1.2 miliarde de lei. Dacă ar fi banii dânsei, nu aș fi avut nimic împotrivă. Dar sunt banii noștri, ai contribuabililor pe care îi aruncă pe apa Dâmboviței. Această sumă uriașă reprezintă bugetele cumulate ale celor 22 de companii municipale nou înființate de doamna Gabriela Firea. Prin aceste monopoluri nu înseamnă că locuitorii municipiului București vor beneficia de servicii mai bune și mai ieftine", a declarat Remus Borza, - fost administrator judiciar al Hidroelectrica.

Avocatul și lichidatorul din Camera Deputaților este de părere că înființarea acestui holding trebuie verificată de Consiliul Concurenței și de organismul european din cadrul Comisiei, respectiv DG Competition, sub aspectul respectării și conformării la legislația concurenței.

"Primăria Bucureștiului ar obține tarife mai bune în urma unei licitații la care să participe orice companie de profil interesată. În martie, o altă firmă a municipalității, Compania de Agrement, a atribuit un contract de pază la Compania de Pază a municipalității, la un tarif de 16 lei pe oră, cu 4 lei mai mult decât prețul pieței. De la 1 aprilie, serviciul de management al traficului operat în ultimii zece ani de compania UTI a fost preluat de compania municipalității, doar că la un buget de 4 milioane de euro, de patru ori mai mare decât bugetul alocat în 2016. Tot de la 1 aprilie, de iluminatul public se va ocupa o altă companie municipală, care va înlocui compania Luxten. Evident, cu costuri de operare mult mai mari," a spus Remus Borza potrivit DC News.

Gabriela Firea justifică crearea holdingului municipal prin exemplul vienez. Ceea ce omite să spună însă, este faptul că holdingul municipalității vieneze funcționează pe parteneriatul public-privat, spune expertul în administrare judiciară: "Asta înseamnă că holdingul vienez atrage bani de pe piață de la bănci si fonduri de investiții. Dar asta reclamă pentru eficienta funcționare, competență, expertiză, transparență și competivitate. Din păcate, cele 22 de companii municipale ale doamnei primar au fost gândite să cheltuie doar banii contribuabililor".

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, și-a ieșit din fire în timpul ședinței de consiliu general de săptămâna trecută. Enervată că opoziția nu vrea să voteze bugetul de 1,2 miliarde lei acordat celor 22 de companii municipale, primarul PSD al Capitalei amenință cu dezvăluiri bombă despre rudele și amantele consilierilor PNL.

Gabriela Firea a declarat că va face publică "lista" cu rudele, iubiții, amantele din primărie ai consilierilor PNL.

"Voi face publică lista cu toate rudele dvs, domnule consilier general, cu prietenii colegilor dvs... Avem lista completă cu toate. Rudele, cunoștințele, prietenii, vecinii, iubiții, puncte puncte, ai celor de la PNL, PDL, acești consilieri care se opun, dar rudele și prietenii lor câștigă bani grei de la Primărie", a declarat Gabriela Firea în ședința de consiliu general.

Acuzațiile lui Firea vin după ce presa a scris că directorii din companiile înființate la primăria Capitalei au susținere politică.

În replică, consilierul PNL Ciprian Ciucu, vizat de acuzațiile Gabrielei Firea, spune că nu are "schelete în dulap" și că nu a avut nicio legătură cu primăria până nu a fost votat în Consiliul General.

"De la tribuna Consiliului General, în fața presei, în fața bucureștenilor, Primarul General m-a acuzat că aș avea "rude, prieteni, vecini, iubite..." care au avut/au contracte cu PMB! Și că de aceea mă opun firmelor domniei sale.

Aste este o calomnie și o minciună sfruntată! Nu am avut nicio legătură cu primăria până am fost votat în Consiliul General. Nu am schelete în dulap, sunt curat. Asta e problema ei și recurge la minciuni, inițiază știri false.

Dar nu-i nimic, eu deja am mapat rudele, soțiile, prietenii PSD/ALDE/PMP", a scris Ciucu pe pagina sa de Facebook