Gabriela Firea acuză partidele de politizare nejustificată a măsurilor care se iau în Capitală

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuza Opoziția că emite informații false cu privire la instituirea viniete pentru intrarea mașinilor în centrul Bucureștiului

Introducerea unei viniete pentru autoturismele care intră în Capitală fără a fi înmatriculate în municipiul București sau în Ilfov a creat multe discuții și foarte mulți politicieni din Opoziție au reacționat.

Gabriela Firea le răspunde tuturor celor care critică ideea sa că politizează nejustificat unele măsuri adinistrative care se iau în București.

Primăria precizează, într-un comunicat de presă, că sunt necesare măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului, pentru că Bucureștiul este pe locul șase în topul celor mai poluate orașe din Europa.



"În ceea ce privește informatțile false diseminate în mediul public de reprezentanți ai unor partide politice care nu înțeleg sau ignoră în mod deliberat beneficiile proiectului prezentat de primarul general, Gabriela Firea, prin care se propune instituirea unei viniete electronice pentru circulatia rutiera pe drumurile publice din Bucuresti, pentru categoriile de autoturisme care au un grad ridicat de poluare, Primaria Capitalei precizeaza: avand in vedere ca Bucurestiul este pe locul sase in topul celor mai poluate orase din Europa, sunt necesare masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului.



În România, Bucureștiul ocupă locul patru in topul celor mai poluate orase, dupa Iasi, Cluj-Napoca si Brasov, iar centrul Capitalei, conform masuratorilor, reprezinta 'o zona de varf' atat a congestiei rutiere, cat si a poluarii generate de autovehicule. Reamintim faptul ca unul dintre principalele motive pentru care se inregistreaza valori record de poluare este traficul rutier dens, cauzat de utilizarea pe scara larga a autovehiculelor proprii.

Astfel, afirmatiile de tip 'aceasta masura nu a fost consultata cu bucurestenii, ci li se impune intr-un mod dictatorial' nu demonstreaza altceva decat necunoasterea sau ignorarea deliberata a subiectului.



În concluzie, politizarea nejustificata a unor masuri administrative destinate sa imbunatateasca semnificativ calitatea vietii bucurestenilor nu reprezinta altceva decat ignorarea intereselor cetatenilor, pentru ca un partid politic interesat cu adevarat de binele unui oras propune solutii, ofera variante sau completari constructive, colaboreaza cu specialisti, indiferent de culoarea lor politica, astfel incat rezultatul final sa fie cu adevarat benefic pentru oameni", afirmă Gabriela Firea în comunicatul de presă remis joi.