Gabriela Firea a răbufnit. Anunț exploziv despre situația RADET

Gabriela Firea

Gabriela Firea a răbufnit. Primarul Capitalei a atacat violent "incercarea continua a opozitiei de politizare a crizei in care se afla RADET".

Redăm mai jos comunicatul remis de PMB site-ului realitatea.net!

"Actualii candidati ai PNL pentru Primaria Generala si sectoare sunt groparii RADET!

Primarul General, Gabriela Firea, condamna categoric incercarea continua a opozitiei de politizare a crizei in care se afla RADET. Opozitia uita subit ca, daca s-ar fi preocupat cu aceeasi atentie la momentul potrivit de situatia regiei, adica atunci cand reprezentantii PNL se aflau la carma sa, RADET nu ar mai fi ajuns acum sa lupte pentru supravietuire.

Primaria Capitalei face toate eforturile astfel incat, dupa cateva decenii in care nu s-au luat masuri concrete de modernizare si reabilitare a retelelor RADET, aceasta Regie sa poata oferi servicii publice corespunzatoare.

Primarul General, Gabriela Firea: "Este absolut inadmisibila atitudinea politicienilor PNL care, in loc sa conlucreze pentru a rezolva o problema care afecteaza in mod direct cetatenii Capitalei Romaniei, prefera sa utilizeze acest subiect ca arma politica! PNL ignora flagrant faptul ca in ultimii zece ani a detinut controlul RADET! Liderii PNL inlocuiesc solutiile concrete cu demagogia, impostura si interesele politice si mistifica deliberat adevarul numai pentru a castiga capital politic! Nu putem inlocui masurile concrete, cu rezultate clare pentru cetateni, cu declaratii care sfideaza adevarul!

Nu putem imbunatati serviciile publice doar prin acuze politice nefondate, ignorand flagrant realitatea din teren!

Armele politice pe care le utilizeaza se pot intoarce insa impotriva lor, mai ales ca vorbim de fapte concrete! Asa cum am mai afirmat public, in decursul ultimilor zece ani, PNL a detinut controlul asupra RADET, ceea ce inseamna ca membri si persoane sprijinite politic au ocupat functiile de decizie din aceasta Regie. Si iata cum, cei care acum se zbat care sa iasa mai in evidenta cu critici la adresa actualei conduceri, de doar 2 ani, a RADET, sunt si cei care, in timpul administratiilor trecute, au condus aceasta institutie care, sub ochii lor, atunci inchisi, s-a degradat pana la situatia in care ne aflam in prezent.

Actualii candidati ai PNL pentru Primaria Generala si primariile de sectoare sunt, de fapt, groparii RADET.



Concret:

in perioada 2009-2013 Catalin Deaconescu, acum candidat PNL pentru o primarie de sector, a fost presedintele Consiliului de Administratie RADET, este membru PNL si actual consilier general PNL;

2013-2015 Costin Berevoianu, presedinte CA RADET, sustinut de PNL;

2015-2016 Gabriel Dumitrascu, vicepresedinte PNL Bucuresti si actual candidat in cursa interna a PNL pentru Primaria Capitalei, alaturi de membri CA, Antonel Tanase, Alin Chitu, Andreea Miu, Marian Agiu, toti acestia fiind membri PNL.

Acelasi partid se regaseste si in functiile de director general al RADET:

2013 Ilie Alexandru- sustinut de viceprimarul PNL Marcel Nicolaescu;

2013-2014 Marian Agiu - PNL sector 6; 2015 Gabriel Ion Tanase- secretar general al biroului politic PNL Bucuresti;

2015-2016 Valentin Vitalariu - PNL sector 6.

Nici la nivel de director resurse umane si achizitii RADET nu a fost ferit de persoanele sustinute de PNL, respectiv Doina Buzi PNL sector 2 si Anca Dumitru.

Continuand pe acelasi principiu, PNL afirma ca Primar General a fost in aceasta perioada Sorin Oprescu, insa omite sa spuna ca in toata aceasta perioada, atributiile si coordonarea tuturor activitatilor ce tin de RADET, au fost delegate viceprimarilor PNL, respectiv: Mircea Raicu - 2009 - PNL; Teodor Iovici - 2009 PNL; Marcel Nicolaescu - 2013 - PNL si Mircea Raicu - 2016 - PNL.

Ce inseamna acest lucru? Demagogie politica dusa la extrem in conditiile in care in ultimii 10 ani acest partid politic a avut in functiile care au decis soarta RADET membri de partid si oameni sustinuti politic.

Aceiasi oameni politici arunca in spatiul public fotografii cu conducte vechi sub titluri 'priviti cum arata reteaua RADET'. Pe buna dreptate ne intrebam: Atunci cand se aflau la conducerea acestei Regii nu au vazut aceste fotografii? Nu au stiut de realitatea din teren? Aceste tevi si conducte au ruginit si s-au deteriorat in ultimii doi ani?!

Ca Primar General, ca om politic si ca cetatean al Capitalei Romaniei, condamn cu fermitate aceasta pasare a responsabilitatilor, acest ping-pong politic al PNL-ului, in functie de interesele personale si politice.

Responsabilitatea mea este fata de cetateni si nu fata de adversarii politici, acest lucru regasindu-se, cu informatii concrete, in actiunile pe care actuala administratie le desfasoara in ultimii doi ani. Rezultatele nu se pot vedea peste noapte, tocmai pentru ca nu exista o solutie miraculoasa, de azi pe maine, ci vorbim despre necesitatea reabilitarii intregii retele de termoficare.""