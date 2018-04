Gabriela Cristea și-a găsit job. Unde s-a angajat

Gabriela Cristea

De câteva săptămâni, circulă zvonuri ca realizatoarea TV Gabriela Cristea a semnat cu Antena, dar se pare că ea are alte planuri.

Prezentatoarea TV nu are niciun gand sa se intoarca la munca, ci vrea sa stea acasa cu fiica ei, Victoria, al carei botez urmeaza zilele acestea.



Chiar pe pagina sa de socializare, Gabriela Cristea a trecut la rubrica de job: "Acasa cu Victoria".



"Eu mi-aş dorit un botez mai mic, ca să nu am atât de muncă. Responsabilităţile cad pe umerii mei. Mă ajută foarte mult. Nu, nu am spaime, pentru că am vorbit cu preotul. Stăm la ţară. Am hotărât să ne integrăm în comunitate, nu-l botezăm în Bucureşti. Nu am vrut să fie frig, să răcească", a spus recent Gabriela Cristea în cadrul emisiunii "Xtra Night Show".