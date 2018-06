Gabriela Cristea a dezvăluit ce salariu colosal lua la "Noră pentru mama"

Acum prezentatoare la Antena Stars, bruneta a făcut dezvăluiri despre salariul colosal pe care îl lua la emisiunea “Noră pentru mama”. A răsărit soarele pe strada Gabrielei Cristea, după ce o vreme erau semne de întrebare legate de revenirea ei în televiziune.

Gabriela Cristea a făcut dezvăluiri-şoc şi a mărturisit şi ce salariu a avut la Kanal D, la începuturile emisiunii "Noră pentru mama", în urmă cu 10 ani, atunci când bruneta era regină pentru şefii turci şi un motor de audienţă pentru staţia TV.

“Eu nu am dezvăluit această sumă, alţii au făcut-o. E adevărat, am fost plătită cu 20.000 de euro pe lună. Probabil că am câştigat chiar mai bine de un milion de euro. Vorbeam la un moment dat cu Silvia Ioniţă, fina mea, şi ea ştia ce salariu am, şi-mi zice: «Băi, când iei tu primul salariu, eu în locul tău ştii ce aş face? I-aş scoate hash şi i-aş pune în pat să mă bălăcesc, aşa». Nu am făcut asta. Sunt banii ăia, despre care toată lumea a vorbit, care au dispărut din conturile mele (n.r. face aluzie la fostul soţ, Marcel Toader, şi la procesul pe care l-a avut cu acesta). Sunt genul ăla, care pun banii la comun, sunt banii familiei. Dar nimeni nu ştie cât am muncit pentru banii aia, zilnic”, a mărturisit Gabriela Cristea.