Gabriel Vlase: Am vorbit cu Liviu Dragnea înainte de a merge la Klaus Iohannis

Gabriel Vlase, propus la șefia SIE

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Suspans în privinţa numirii lui Gabriel Vlase la şefia Serviciului de Informaţii Externe! Social-democratul - propus la Klaus Iohannis pentru a conduce serviciul secret - a fost luni în biroul şefului său, Liviu Dragnea, pentru o discuţie. Liderii PSD au fost luaţi prin susprindere de mişcarea lui Iohannis, aşa că acum nu este foarte clar dacă Vlase va fi şi votat de colegii săi în fruntea SIE.

"Am vorbit şi cu preşedintele partidului, l-am anunţat înainte de a merge la preşedintele Klaus Iohannis. Hârtia este la Parlament. Sunt în proceduri parlamentare, când vor decide preşedinţii celor două camere va intra în dezbatere", a declarat Gabriel Vlase, după ce a ieşit din birou de la Dragnea.

Liderii coaliţiei de guvernare au fost surprinşi de propunerea lui Iohannis.

”Nu stiu are care au fost criteriile, nu pot sa spun ca nu are calificarea necesara dar nu pot sa va ascund ca am fost surprins. Cred ca si domnul Dragnea”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Întrebat dacă Vlase va avea votul necesar pentru obținerea mandatului, Liviu Pleșoianu a evitat un răspuns clar. ”Trebuie sa vedem daca se va ajunge acolo”. ”A fost surprinzator, cred ca pentru noi toți”, a spus Pleșoianu, vorbind despre nominaloizarea făcută de Klaus Iohannis.

În toiul acestor controverse, fostul premier, Mihai Tudose a anunțat că îl susține pe Gabriel Vlase. ”Procedural se va vota” dacă PSD îl susține pe Vlase la șefia SIE. Întrebat dacă el personal îl susține, Tudose a răspuns: ”Eu, da!”.