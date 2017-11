Un fost ministru condamnat în dosarul ”Microsoft” cere eliberarea condiționată

Fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu a cerut, miercuri, să fie eliberat condiţionat, el declarând în faţa instanţei că familia sa are mai multă nevoie de el ca oricând, adăugând faptul că ultimii trei ani „au fost un chin”, din cauza iernilor petrecute în spatele gratiilor.

În ultimul cuvânt, prin care şi-a motivat cererea de liberare condiţionată, fostul ministru a spus că şi-a asumat faptele pentru care a fost condamnat şi a muncit pentru a câştiga zile de libertate.

„Când eram ministru am aprobat codurile penale, am considerat că două treimi e suficient pentru executare. În aceşti opt ani mi-am asumat fapta. Ultimii trei ani au fost de mare chin, cu fiecare iarnă în penitenciar. Am un băieţel de cinci ani. Am muncit 200 de zile, în fiecare zi m-am trezit la 5.00 şi am mers la muncă. Am participat la toate activităţile din penitenciar. Familia mea şi copiii mei au mai multă nevoie decât oricând de mine. Vă rog să îmi aprobaţi eliberarea condiţionată”, a spus Gabriel Sandu, potrivit Mediafax.

Avocatul fostului ministru a spus, în faţa instanţei, că Sandu a executat deja 792 de zile, chiar dacă reprezentanţii penitenciarului susţin că ar fi vorba de 747 de zile. Mai mult, apărătorul fostului demnitar a subliniat că Gabriel Sandu întruneşte condiţiile impuse de lege pentru a fi pus în libertate.

Procurorul de şedinţă s-a opus însă eliberării lui Gabriel Sandu.

Judecătoria Sectorului 4 a rămas în pronunţare în cazului cererii de punere în libertate a fostului ministru al Comunicaţiilor.

În 29 septembrie, fostul ministru Gabriel Sandu, fostul şef al Microsoft România Călin Tatomir şi oamenii de afaceri Claudiu Florică şi Dinu Pescariu au fost trimişi în judecată, în dosarul cunoscut drept „Microsoft II”, ei fiind acuzaţi că au prejudiciat statul cu peste 51 de milioane de euro.