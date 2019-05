Gabriel Oprea: "Nu m-am tras de șireturi cu domnul Coldea, poate cu domnul Maior"

După mai bine de patru ore de audieri la Secția Specială de Investigare a Magistraților, a ieșit și Gabriel Oprea, după ce, în urmă cu 30 de minute, a ieșit și Florian Coldea.

"Am fost audiat ca martor, in dosarul aducerii domnului Popa. In acea perioada eram ministrul Apararii. Ministerul Apararii nu a avut nicio contributie la acest lucru.

Am mai spus-o si o spun din nou. Nu o spun ca sa ma dau mare. Am fost de doua ori ministrul Apararii, de doua ori ministru de Interne, am fost si vicepremier pentru Securitate Nationala si pentru o scurta perioada am fost si premier. In aceste functii, este normal sa discuti cu toti oamenii care lucreaza in aceste domenii: militari, generali...

Eu am fost unul dintre cei care au pus umarul si au creat domeniul de ordine publica si domeniul de informatii si securitate nationala.

Si raposatul Radu Timofte s-a numarat printre doctoranzii mei, si domnul Coldea. Intre mine si domnul Coldea este o diferenta de aproximativ 12 ani. Niciodata nu m-am tras de sireturi cu domnul Coldea, poate cu domnul Maior, ca il stiam de la PSD", a spus Gabriel Oprea.

Florian Coldea, fost număr doi al SRI, a stat astăzi, față în față, la Secția Specială de Anchetare a Magistraților, cu procurorul de caz Adina Florea.

Ulterior sosirii lui Florian Coldea, a venit și Gabriel Oprea, fost vicepremier si ministru de Interne, însoțit de avocatul său.

Venirea lui Oprea la Secția Specială de Investigare a Magistraților a avut legătură cu repatrierea din Indonezia a fostului director al FNI, Nicolae Popa, în 2011. Acesta este motivul pentru care a fost chemat și Florian Coldea.