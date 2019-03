Gabriel Oprea, mesaj pentru Poliția Română

Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Poliției

Ziua Poliţiei Române este celebrată în fiecare an la 25 martie, odată cu sărbătoarea creştină a Bunei Vestiri.

Alegerea datei de 25 martie este legată de sărbătoarea Bunei Vestiri, simbolul creştin aflându-se pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat şi pe actualul drapel al Poliţiei Române

Fostul ministru al Internelor din perioada 2008-2009, Gabriel Oprea, a fost unul dintre primii demnitari care le-a adresat un mesaj polițiștilor cu urarea de "La multi ani".

Președintele UNPR spune că formațiunea pe care o conduce va propune, când va ajunge din nou în Parlament, ca Legea 223 să revină la forma propusă și adoptată în 2015.

"La multi ani Poliţiei Române!

Ziua de 25 martie este o dublă sărbătoare: Buna Vestire şi Ziua Poliţiei Române. E o sărbătoare a primăverii, care semnifică speranţa, încrederea în viitor, credinţa în biruinţa binelui asupra răului şi în ocrotirea harului divin. 25 Martie este și prilejul apropierii dintre poliţişti şi populaţie, al întăririi încrederii în valenţele civice ale conlucrării în folosul comunităţii, al cetăţenilor.

Prin munca devotată, anonimă şi, de multe ori ingrată, poliţiştii înfruntă răul din societate, făcând tot ceea ce este posibil pentru eliminarea factorilor de pericol la adresa siguranţei publice. Iar fundamentale pentru exercitarea profesiei de poliţist sunt demnitatea şi onoarea profesională. Fără acestea, nu se poate lupta cu succes împotriva fraudei, a violenţei sau a infracţiunilor.

Munca lor are o importanță deosebită. Ei trebuie să aibă mintea limpede, nu împovărată de griji și de probleme. Iar statul trebuie să le asigure polițiștilor respectul, stabilitatea, drepturile la zi și un ghid al carierei foarte clar.

În activitatea de ministru al afacerilor interne și vicepremier pentru securitate națională, atenţia şi preocupările mele au fost orientate şi în direcţia asigurării, pentru întregul personal al Poliţiei Române, a unor condiţii de viaţă şi de muncă mai bune, în concordanţă cu misiunile îndeplinite.

Cred că toți știu că m-am implicat în viața instituției, mi-a păsat de oameni și am adoptat măsuri care au venit în sprijinul lor. Am considerat că este firesc să protejăm urmașii polițiștilor care și-au pierdut viața în misiuni. Astfel, soțiile acestora au fost angajate în sistem, iar copiii lor au primit acces în școlile de profil.

Pentru polițiștii rezerviști, ca și pentru pompieri, jandarmi, militari, în anul 2015 am dat Legea 223, o lege bună pe care guvernele care au urmat au modificat-o, din păcate, tăind astfel din drepturile asigurate de lege.

Și astăzi sunt aproape de polițiști, ca președinte de onoare al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Sistemul de Pașapoarte, Regim Permise.

UNPR are în programul de guvernare proiecte legislative și măsuri privind asigurarea drepturilor polițiștilor activi și în rezervă. Iar când vom ajunge din nou în Parlament, ne vom bate pentru ca Legea 223 să revină la forma propusă și adoptată în 2015.

Am convingerea că, prin tot ce va realiza, personalul Poliţiei Române se va ridica la înălţimea responsabilităţilor ce îi revin instituţiei an de an.

Îi felicit pe toți polițiștii, le doresc sănătate şi succes în activitatea importantă pe care o desfăşoară, în serviciul legii, pentru liniştea şi siguranţa cetăţenilor.

Fiecare război, are eroii săi, iar în războiul continuu cu criminalitatea, poliţiştii români plătesc cu propria sănătate sau chiar cu viaţa preţul liniştii şi siguranţei românilor. Aceşti oameni dedicaţi ţării şi românilor merită recunoştinţa noastră, a tuturor.

La mulți ani, bravi polițiști români!", a scris Gabriel Oprea pe Facebook.