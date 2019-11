Gabriel Oprea, mesaj la trecerea în neființă a lui Sorin Frunzăverde

Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul", Gabriel Oprea, transmite condoleante familiei, la trecerea in nefiinta a lui Sorin Frunzaverde.

Sorin Frunzaverde a fost un politician apreciat si respectat, se precizează în comunicatul de presă al UMPMV.

"Si-a facut datoria fata de tara, ca parlamentar, ca ministru al apararii, ministru al apelor si padurilor, ministru al turismului si presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin.

A fost un patriot si un bun roman care a lasat ceva in urma sa, in fiecare din functiile detinute in stat.

Ca ministru al apararii nationale in doua mandate, a sprijinit prin masuri concrete domeniul securitatii nationale.

UMPMV regreta sincer moartea unui mare OM, Sorin Frunzaverde", transmite biroul de presă al Uniunii.