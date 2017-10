Gabriel Oprea, în fața magistraților în dosarul "Limuzina"

Cercetat în cazul morții polițistului Bogdan Gigină și judecat în celebrul dosar "Limuzina", Oprea este asteptat astăzi în fața judecătorilor.

Fostul vicepremier din Guvernul Ponta, Gabriel Oprea a sosit imediat după ora 7 dimineața la Curtea Supremă, unde este judecat pentru abuz în serviciu. Oprea ar fi dispus suplimentarea bugetului DIPI cu 400.000 de lei pentru achiziționarea unei limuzine de lux.

Gabriel Oprea este anchetat și în dosarul morții polițistului Gigină. Procesul în care fostul ministru al Afacerilor Interne este judecat de asemenea pentru abuz în serviciu se va relua de la zero, întrucât unul dintre judecătorii completului se va pensiona, potrivit deciziei luate, marţi, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Mama polițistului Bogdan Gigină, mort într-un accident rutier în timp ce se afla în escorta vicepremierului de atunci Gabriel Oprea, a postat săptămâna trecută pe Facebook un mesaj tăios la adresa lui Oprea, după ce acesta s-a declarat nevinovat.

"Sint nevinovat repeta d nul Gabriel Oprea pentru a nu stiu cita oara in decursul celor doi ani de cind copilul meu nu mai calca pamintul.Nevinovat d nule Oprea este copilul meu care a murit pe o sosea plina de apa intr-o balta de singe,dupa 12 ore de program;dupa ce timp de ore v- a asteptat in dispozitiv cu hainele ude ptr ca d vs sa ajungeti in siguranta acasa.Este ca si cum ati fi urcat un orb pe motor si i-ati fi cerut sa va deschida drumul.Casca nu era functionala,era in ora 12 de program,solicitarea verbala a lui de a se retrage din dispozitiv nu a fost acceptata,iar de "coloana oficiala"nu poate fi vorba.Asa este gropile nu au fost semnalizate...dar copilul meu se afla acolo la ORDIN nu era plecat la plimbare!", a scris Carmen Gigina pe Facebook.

Gabriel Oprea a fost chemat pentru a da declarații în fața procurorilor anticorupție în dosarul legat de moartea polițistului Bogdan Gigină.

"Adevărul este că sunt nevinovat, eram în timpul serviciului. Nu m-au trimis în judecată. M-am prezentat la Parchet şi am dat o declaraţie. E prima oară când am făcut declaraţii", a afirmat fostul vicepremier și ministru de Interne, la ieșirea din sediul DNA.

Avocatul familiei Gigină a afirmat că "nu este vorba despre o recunoaștere a vinei pentru moartea polițistului Gigină în sensul legii penale. Gabriel Oprea a dat declarații. Dosarul se află în faza de cercetare penală. Sunt peste 27 de volume în dosarul său. Concluzia este că fapta penală există, cel puțin în viziunea DNA".