Gabriel Oprea despre cutremurul de pe scena politică după tragedia de la Colectiv

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a dezvăluit cum a luat Victor Ponta decizia de a demisiona după tragedia de la Colectiv.

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a dezvăluit, într-un interviu pentru Știripesurse.ro, cum a luat Victor Ponta decizia de a demisiona după tragedia de la Colectiv. „Eu i-am cerut să rămână la Guvern”, a spus Gabriel Oprea, care a precizat că face aceste dezvăluiri „pentru istorie”.

„Era o situație foarte complicată, era și un atac politic imediat, o presiune, plus demonstrațiile de stradă care începuseră. M-am dus la Victor Ponta. M-a sunat: Gabi, vreau să vorbesc cu tine. Cred că în jur de ora 21, eram în minister, seara dinaintea demisiei. M-am dus la el, stătea la apartament. Primea rapoarte și el și spunea: Gabi, mă gândesc să-mi dau demisia, fiindcă eu cred că sunt și niște lucruri dirijate și nu vreau să vină la Palatul Victoria să dea cu sticle molotov sau mai nu știu ce. Ai o guvernare bună, chiar așa i-am zis, nu știu cine dirijează sau nu, dar eu cred că este constituțional și legal să rămâi și avem toate forțele necesare pentru a gestiona această situație. Nu cred că ești responsabil pentru ce s-a întâmplat și nu cred că trebuie să-ți dai demisia. Eu cred că e o făcătură. Sfatul meu a fost: nu demisiona, așa este corect, așa este legal, așa este constituțional. Gabi, îți promit, aici m-a supărat puțin, că nu fac un pas până nu te informez. (...) A apărut Victor și și-a dat demisia. În acel moment, din solidaritate pentru Victor mi-am dat și eu demisia. Puteam să mai rămân cât a mai stat guvernul. Eram la minister. Am fost dezamăgit. M-am considerat incorect. Demisia o faci ori n-o faci”, a spus Gabriel Oprea.