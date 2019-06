Gabriel Oprea, de Ziua Eroilor: "Haina militară trebuie să-și recapete prestigiul pe care îl merită"

Gabriel Oprea, fost ministru de Interne și al Apărării Naționale, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Eroilor.

Redăm mai jos textul integral:

"Dragi prieteni,

La 40 de zile de la Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, creştinii din lumea întreagă întâmpină Ziua Înălţării Domnului. Pentru poporul nostru, pentru Armata României, această zi mai are o semnificaţie sacră, aceea de cinstire şi de pomenire a Eroilor Neamului.

Cele două sărbători consfinţesc o îngemănare sfântă a credinţei, demnităţii, onoarei şi curajului tuturor acelora care şi-au dat viaţa pe câmpurile de bătălie pentru apărarea Patriei, întregirea Ţării şi păstrarea fiinţei Neamului Românesc, pentru dreptate şi adevăr, eroii care prin jertfa lor supremă s-au înălţat la Ceruri, urmând Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

De-a lungul momentelor de cumpănă ale istoriei noastre, credinţa şi speranţa i-au călăuzit pe eroii noştri. Să ne înclinăm cu evlavie în faţa memoriei acelor oameni, ştiuţi sau neştiuţi, care şi-au purtat crucea destinului întru binele, tăria şi verticalitatea naţiunii române, luptând, visând şi murind, în ţărâna natală sau pe meleaguri străine, pentru a lăsa urmaşilor lor o ţară liberă, demnă şi prosperă.

Eroii nu trebuie uitați niciodată, dăruirea și jertfa lor trebuie să rămână veșnic în memoria noastră. O Românie Unită nu poate exista fără o societate unită. Așa cum o Românie puternică nu poate exista fără un sistem de securitate puternic.

Cred cu tărie că instituțiile care formează sistemul de securitate al României trebuie să fie puternice, iar haina militară trebuie să-și recapete prestigiul pe care îl merită.

Am fost întotdeauna un apărător al valorilor și simbolurilor naționale și un apărărtor al militarilor activi, în rezervă sau în retragere, al veteranilor de război și al drepturilor lor.

De aceea, am sprijinit prin măsuri concrete, inclusiv de natură legislativă, instituțiile din domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională.

Ele trebuie susținute, iar oamenii care le formează trebuie să aibă un nivel corespunzător al condițiilor de viață, de muncă și de pensie.

Din poziția de premier interimar, în anul 2015 am initiat si promovat Legea nr. 223 privind pensiile militare de stat, o lege bună pentru militari, pe care, din păcate, alții au tot modificat-o ulterior, tăind astfel din drepturile acestora.

În mandatul de ministru al apărării, am modificat statutul soldatilor si gradatilor voluntari, care, pe legea veche erau discriminati, ieseau din sistem la doar 40 de ani, fara niciun fel de drepturi, fiind, practic, abandonati de stat.

Astazi sunt soldati si gradati profesionisti, pot sa activeze in armata pana la 55 de ani si au aceleasi drepturi ca si ceilalti militari.

Am venit în sprijinul urmasilor eroilor din teatrele de operatii, sotiile lor sunt, din vremea mandatelor mele la interne și la apărare, angajate in sistem, iar copiii acestora studiaza in scolile militare. Este foarte important sa existe unitate de corp, camaraderie si am facut întotdeauna tot ceea ce am considerat necesar sa-i aduc pe oameni mai aproape unii de altii. Cred că am reusit sa creez punti care fusesera rupte sau care n-au existat vreodata.

În cinstea eroilor, în mandatul de ministru al apărării naționale, am ridicat Monumentul Eroilor Militari căzuţi la datorie în teatrele de operații și pe teritoriul național din Parcul Tineretului.

Monumentul a fost realizat de către specialiștii de la Armată, prin contribuția personală a mea și a primarului Piedone, ca un omagiu veșnic adus militarilor care și-au onorat cu demnitate jurământul făcut față de Patrie. Pe monument sunt reprezentate toate armele Armatei României: infanteria, aviația și marina. Am inaugurat monumentul în anul 2010, când l-am donat Ministerului Apărării Naționale. El este un simbol al recunoștinței supreme față de cei care au făurit istorie în numele idealurilor sacre ale românilor și ale umanității.

La sfârșitul anului trecut, la acest monument am sărbătorit Centenarul, împreună cu numeroși veterani de război, care au participat la eveniment.

Ne-au făcut onoarea și bucuria să ni se alăture generalul de flotilă aeriană Radu Theodoru, veteran de război, prestigios scriitor, care a transmis celor prezenți un mesaj de suflet încărcat de emoție, dar și generalul Ion Dobran, veteran și pilot militar de excepție, care a implinit in februarie 100 de ani de viata.

La propunerea noastră, la începutul acestui an, generalul Dobran a fost avansat de către președintele României la gradul de general locotenent in retragere și a fost premiat de către Primăria Municipiului București, pentru devotamentul său în slujba țării.

La 100 de ani de România unită, cred că am înțeles cu toții care ne este destinul, ca națiune și care este obligația noastră față de generațiile viitoare.

Avem datoria să luptăm în continuare pentru a păstra ceea ce am primit.

Am înțeles cu toții cât de mult contează unitatea, independența și suveranitatea câștigate cu efort, cu sacrificiu și cu sângele eroilor noștri.

Bunii şi străbunii noştri căzuţi în războaiele de Independenţă, de Întregire a neamului şi de apărare a fiinţei naţionale, eroii ucişi în lupta de rezistenţă anticomunistă, cei martirizaţi în temniţele comuniste şi, deopotrivă, eroii-martiri din timpul Revoluţiei române din 1989, merită cu prisosinţă să primească slava şi preţuirea noastră. Eroii noştri căzuţi la datorie în teatrele de operaţii pentru îndeplinirea angajamentelor internaţionale de securitate ale României sunt prezenţi în sufletele şi rugăciunile noastre şi le aducem astăzi un pios omagiu. Să ne plecăm cu smerenie frunţile pentru a păstra în amintire vie pilda eroică a înaintaşilor noştri, să ne umplem sufletele de bucuria regăsirii speranţei şi puterii de a trece cu bine peste greutăţi.

Să fim gata pentru a sluji cu credinţă şi onoare Ţara şi pentru a ne ridica şi noi la înălţimea eroismului şi jertfei lor, cu demnitate şi înţelepciune, cu implicare şi solidaritate. Dumnezeu să binecuvânteze România, Armata şi pe toţi Eroii Neamului nostru!

Hristos s-a înălţat!

Dumnezeu, Onoare, Patrie!"