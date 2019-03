Gabriel Oprea, audiat la Secţia de investigare a magistraţilor

Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a fost audiat joi, în calitate de martor, la Secţia de investigare a magistraţilor. La ieşire, acesta a precizat că, fiind un dosar în curs de cercetare, nu poate să dea detalii despre el.

"Am dat o declaraţie de martor. Nu pot să spun, e un dosar în curs de cercetare", a afirmat fostul ministru al Apărării, pentru Antena 3.



Întrebat dacă omul de afaceri Sebastian Ghiţă a fost invitat la el acasă, în seara alegerilor din 2009, Oprea a spus: "Este posibil să fi fost invitat. Habar n-am. Au trecut peste 10 ani de zile. Cred că şi acum o cină în mod privat nu încalcă legea. Ce încalcă legea - şi acum vă spun la modul cel mai serios, în toate funcţiile pe care le-am deţinut (...) - am sprijinit Justiţia cu resurse, cu personal -, cred că România ca să fie puternică are nevoie de o Justiţie puternică, dar fără abuzuri. Cred că abuzurile sunt întotdeauna în afara legii. A fost o cină privată, care nu încalcă nicio lege. Dacă sunt abuzuri da, încalcă legea".







El a menţionat că a fost amic cu Sebastian Ghiţă, cu care a fost coleg de partid şi în Parlament.



"A fost la PSD unde am fost şi eu, a fost parlamentar, a fost în comisia unde am fost şi eu parlamentar, în Comisia de control al SRI. Am fost amic cu Sebastian Ghiţă. Cred că cel mai important lucru pentru momentul actual al societăţii româneşti, şi o spun cu toată fermitatea, România are nevoie de o Justiţie puternică, în schimb nu are nevoie sub nicio formă de abuzuri", a adăugat Oprea.



Potrivit unor surse judiciare, Oprea ar fi fost audiat la Secţia de investigare a magistraţilor în dosarul în care fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.