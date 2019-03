Gabriel Leș reacționează după ce a fost surprins uitându-se în telefon când primea onorul

Ministrul Apărării Nașionale reacționează după ce a fost surprins uitându-se în telefon în timp ce militarii întorși din Afganistan îi prezentau onorul. ”Regret nespus clipa de neatenție” a scris Gabriel Leș pe facebook. Fotografia, devenită virală pe internet, a fost făcută vineri, 1 martie, la o ceremonie care a avut loc la Bistrița.

”Regret nespus clipa de neatenție de la finele ceremoniei, când vreme de câteva secunde am fost nevoit să iau act de un mesaj urgent. Vă asigur că acord importanța cuvenită unor momente de o asemenea solemnitate și regret totodată că am oferit prilejul vânătorilor de controverse să speculeze o imagine extrasă din context.” a scris ministrul apărării pe Facebook.



Jurnaliștii de la ”Adevărul” notează înt -un articol că Gabriel Leș se află la doilea mandat de ministru al Apărării fără să fi făcut serviciul militar. Gabriel Leș a declarat că era student, iar până la terminarea studiilor România trecuse la armata de profesionişti. Numai că, potrivit CV-ului său, Leş a făcut o pauză de trei ani între terminarea liceului şi admiterea la facultate, din 1994 până în 1997. În această perioadă ar fi trebuit să execute stagiul militar timp de 12 luni. Chiar și după terminarea facultății Gabriel Leș ar fi trebuit să facă armata timp de 6 luni, deoarece s-a înscris la Master la un an după absolvire.