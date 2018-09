Gabi Firea, atac fără precedent la Carmen Dan: Este vinovată! Comisarii europeni, îngrijoraţi!

Gabriela Firea a lansat critici fără precedent la adresa lui Carmen Dan, după şedinţa tensionată a PSD. Primarul a spus că ministrul ar fi trebuit să demisioneze, pentru că are o mare responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în 10 august, iar în acest sens a atras atenţia că comisarii europeni i-au transmis Corinei Creţu că sunt îngrijoraţi de protestele din România, iar Jean Claude Juncker ar urma să menţioneze România în discursul pe care îl va susţine pe 18 septembrie.

Gabriela Firea a precizat după şedinţă, că Corina Creţu a abilitat-o să transmită avertismentele C.E:

"Trebuie sa va explic contextul (cererii de demisie a lui Carmen Dan - n.r.). Eu am luat cuvantul si le-am transmis colegilor, in special domnului presedinte, faptul ca am vorbit ieri cu doamna comisar Cretu, care mi-a relatat o discutie cu comisarii si cu domnul presedinte Juncker, care si-a exprimat ingrijorarea fata de situatia din Romania. Accentand ca ceea ce s-a intamplat la 10 august nu este apreciat, deoarece sunt de acord ca instituiile democratice ale statului de drept trebuie aparate, in sensul ca interventia jandarmilor a fost corecta pana la un punct, nu au fost de acord ca manifestantii care nu au fost violenti au trebuit sa suporte gazele lacrimogene si erau de ajuns alte masuri. Aceasta a fost ingrijorarea comisarilor europeni, care mi-a fost transmisa prin doamna Cretu, care m-a abilitat sa transmit acest lucru colegilor din PSD", a declarat Firea.

Totodată, Primarul Capitalei a afirmat că, pe 18 septembrie, Juncker va face referiri în discursul său şi la violenţele din 10 august. "Sigur, suntem independenti, suvenarni, dar nu este usor sa vedem ce se transmite pe plan extern. Pe 18 septembrie se discuta ca Bulgaria va avea anumite avantaje, iar noua ni se va mentine MCV-ul", a mai precizat Firea.

Primarul Capitalei a mai acuzat-o pe Carmen Dan că a venit în şedinţă cu documente care conţineau discuţii între prefect şi un secretar de stat:

"Doamna ministru nu a răspuns celor afirmate, a venit cu xeroxuri de la mesaje pe watsapp. Am intrebat-o daca ne spioneaza. Nu mi se pare normal ca in CEX sa vii cu mesaje, discutii personale intre doamna prefect şi un domn secretar de stat din MAI, legate de proteste. I-am spus că nu e normal sa discutam astfel delucruri, confirmand ca are o problemă personala cu mine şi doamna prefect. A jignit-o şi a facut atacuri persoanle la doamna prefect. În toate aparitiile publice a tinut sa sublinieze ca doamna prefect e de vina

Primarul a mai declarat că relaţia sa cu Dragnea este tensionată, şi o spune cu părere de rău.