Furtunile pun stăpânire pe ţară. COD GALBEN de vijelii şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, cu puţin timp în urmă, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 18-05-2018 ora 18:30 până la : 18-05-2018 ora 19:30



In zona : Județul Bihor: Salonta, Beiuș, Ștei, Batăr, Buntești, Ciumeghiu, Pietroasa, Lunca, Drăgănești, Avram Iancu, Rieni, Remetea, Vașcău, Câmpani, Curățele, Budureasa, Cărpinet, Nucet, Tărcaia, Căbești, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor cumula 25-30 l/mp, grindină de dimensiuni mici și medii, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 18-05-2018 ora 18:05 până la : 18-05-2018 ora 19:00



In zona : Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Aleșd, Popești, Diosig, Suplacu de Barcău, Brusturi, Tăuteu, Șimian, Aștileu, Chișlaz, Derna, Sârbi, Abram, Sălacea, Lugașu de Jos, Aușeu, Măgești, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Ciuhoi, Buduslău, Spinuș, Șinteu;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 18-05-2018 ora 17:50 până la : 18-05-2018 ora 18:50



In zona : Județul Sălaj: Zalău, Bălan, Hida, Creaca, Almașu, Horoatu Crasnei, Românași, Meseșenii de Jos, Buciumi, Gârbou, Cuzăplac, Sânmihaiu Almașului, Dragu, Zalha, Agrij, Zimbor, Treznea;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor cumula local 15...20l/mp, grindină de dimensiuni mici

Observatii : intensificari de scurta durata ale vantului



Valabil de la : 18-05-2018 ora 17:30 până la : 18-05-2018 ora 19:00



In zona : Județul Bihor: Oradea, Sânmartin, Tileagd, Dobrești, Oșorhei, Nojorid, Ceica, Sălard, Holod, Pomezeu, Biharia, Sântandrei, Ineu, Hidișelu de Sus, Borș, Țețchea, Girișu de Criș, Roșiori, Lăzăreni, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Husasău de Tinca, Cefa, Cetariu, Căbești, Sănnicolau Romăn, Toboliu, Tămășeu, Săcădat, Sâmbăta, Paleu, Gepiu;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici