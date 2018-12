FURIE după meciul ASTREI! ”Și-a bătut joc de mine!”

Furie după meciul Astrei Giurgiu! Giurgiuvenii au învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, într-un meci din etapa a 19-a a Ligii 1. Meciul a fost arbitrat de bucureșteanul Iulian Dima.

La finalul partidei, fundașul Concordiei, Ștefan Bărboianu, 30 de ani, a lansat un atac furibund la adresa centralului Dima. Jucătorul ilfovenilor a criticat prestația acestuia, precizând că arbitrul a fost contrazis chiar de unul dintre asistenți:

„O înfrângere ciudată, poate că am înnebunit eu şi nu mai ştiu fotbal. Am făcut un joc bun şi în prima repriză. Faţă de alte meciuri în care am jucat slab, acum am practicat un joc bun, am avut şi ocazii. A venit acea fază în care şi-a bătut joc de întreaga echipă, de mine. Ia, du-te acasă Bărboiene şi culcă-te şi odihneşte-te şi încearcă să te refaci psihic că a greşit un arbitru. Bun, n-a văzut el, bine, bă, dar când un tuşier îşi spune <>. Pe ce lume trăim, mă, oameni buni?”

