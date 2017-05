"Îmi e ruşine să vă spun ce salariu am: 4.000 RON". Funcţionarii publici, pretenţii şocante

Schimb de replici şocant în Parlamentul României, la comisia în care senatorii au bătut în cuie legea salarizării. Unul dintre inspectorii ANAF s-a plâns de "salariul mic", de 4.000 de lei, un salariu "de îmi este rusine sa vi-l spun". În replică, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a spus că angajaţii din Primăria Craiovei nu aveau nici jumătate din salariul inspectorului ANAF. Dar la final funcţionarii au câştigat.

Undă verde pentru legea salarizării! După trei zile intense în comisia de muncă, senatorii au avizat, ieri, proiectul de lege care va merge la vot în prima cameră sesizată. Cei mai fericiţi vor fi aleşii locali.

Primarii şi viceprimarii de municipii au primit încă o majorare, plus un spor pentru accesarea fondurilor europene. Fericiţi sunt şi inspectorii judiciari, unii dintre angajaţii ANI şi cei de la ANAF, care au obţinut bani de la ministrul Muncii.

"Vreau să vă mulţumesc pentru efortul pe care l-aţi făcut în aceste zile, inclusiv opoziţiei vreau sa multumesc, au avut cateva amendamente foarte bune de natură să corecteze legea şi să iasa cât mai corectă şi cât mai bună", a spus ministrul Muncii.

Primarii şi viceprimarii de municipii, plus cei din sectoarele Capitalei au motive de bucurie. În a treia zi de dezbateri pe legea salarizării, au primit o majorare a salariului cu încă un salariu minim pe economie. Adică 1.450 de lei în plus.

Astfel, un primar de reşedinţă de judeţ va avea un salariu de 13.050 lei, la fel ca un şef de Consiliu Judeţean, iar primarul Capitalei va câştiga peste 14.000 de lei.

Ministrul Muncii a fost înduplecat şi de judecătorii din inspecţia judiciară, de funcţionarii publici de la Garda de Mediu şi de angajaţii din Agenţia Naţională de Integritate care lucrează cu informaţii clasificate. Ei vor primi sporuri de 15% din venituri.

Spiritele s-au încins când a venit vorba de Fisc. Reprezentanţii Agenţiei de Administrare Fiscală s-au certat cu ministrul pe salarii. La final, funcţionarii au câştigat.

"Este o rusine. Sunt inspector care fac controale la multinationale, am un salariu de imi este rusine acuma sa vi-l spun. Este un salariu de 4.000 de lei si ma duc la cele mai mari firme in control", a spus Mariana Manea, functionar ANAF.

Lia Olguţa Vasilescu i-a răspuns inspectorului ANAF: "Un singur raspuns foarte scurt as vrea sa ii dau doamnei de la ANAF, careia i-a fost rusine cu salariul de 4.000 de lei. Sa stiti ca eu atat aveam ca primar si conduceam al cincilea oras din Romania. Iar angajatii mei aveau in jur de 2.000 de lei, cei care faceau aceeasi munca de colectare a taxelor si de fiecare data cand era perioada de colectare a taxelor, intre ianuarie si martie, ramaneam fara angajati la ghiseu, pentru ca se dadeau drumul la angajari in ANAF si plecau toti la ANAF. Normal, pentru ca erau salarii mai bune".

Proiectul de lege merge la vot final în Senat, săptămâna viitoare. Deputaţii au însă ultimul cuvânt în privinţa legii salarizării, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 iulie.