Fugarul nr.1 din România face schimb de SMS-uri cu şeful comisiei SRI din Parlament

Claudiu Manda a primit "acceptul" de la Ghiţă

În timp ce extrădarea sa în România bate pasul pe loc de un an, un înalt oficial al statului vorbeşte, la telefon, cu fugarul Sebastian Ghiţă. Este vorba despre Claudiu Manda, şeful Comisiei de control al SRI.

Claudiu Manda a făcut declaraţii surprinzătoare după şedinţa comisiei SRI de miercuri.

Manda a spus că Sebastian Ghiţă i-a trimis un mesaj scris prin care permite comisiei să se sesizeze după afirmaţiile sale din spaţiul public. "Înţelegem că nu a putut să ajungă la Comisie", este replica halucinantă a lui Manda.

"Un ultimul lucru pe care l-am anunţat Comisie este că am avut ieri după amiază o discuţie cu domnul Sebastian Ghiţă. Mi-a trimis un mesaj după discuţia pe care am avut-o şi mi-a spus că domnia sa confirmă toate lucrurile apărute în spaţiul public şi declaraţie domniei sale şi consideră că prin acest mesaj Comisia noastră se poate sesiza şi poate să verifice dacă lucrurile spuse de domnia sa se probează. A mai spus domnia sa în mesaj că pentru orice alte nelămuriri stă la dispoziţia Comisiei. Rămâne să vedem pe parcurs când o să avem o astfel de audiere a domniei sale şi lămuriri în acest sens. În cazul domnului Ghiţă nu putem să-l invităm la Comisie sau înţelegem că nu a putut să ajungă la Comisie. Motiv pentru care domnia sa, printr-un mesaj scris a confirmat şi am comunicat comisiei, că susţine în faţa Comisiei, printr-o declaraţie pe care a făcut-o, repet, printr-un mesaj scris că susţine în faţa Comisiei lucrurile pe care le-a spus în spaţiul public şi pe care le putem lua în considerare", a explicat Cladiu Manda.

Şeful Comisie parlamentare de control al SRI a mai precizat că nu poate preciza ce anume sau ce aspecte va verifica Comisia din declaraţiile făcute de Sebastian Ghiţă, dar că el a transmis că lucrurile pe care le-a spus Comisia le poate analiza.

Într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, Ghiţă a vorbit despre falsificarea probelor în dosare, existenţa martorilor falşi în dosarele penale sau implicarea SRI în Justiţie.