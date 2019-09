Fuego, la un pas de moarte! Artistul, șocat după un incident cumplit

Paul Surugiu a făcut confesiuni uluitoare, care i-au uimit pe fanii săi.

Fuego a dezvăluit că a trecut pe lângă moarte de mai multe ori până acum, cel mai recent chiar în urmă cu nici două luni.

"Am avut nenumărate cumpene. Unele fără să le înţeleg prea tare. Era să mor de multe ori, din multe cauze, dar cel mai des mi s-a întâmplat pe şosea, asta în diverse momente pe care am reuşit să le evit! E un pericol enorm viaţa aceasta petrecută pe drumurile patriei, în care alergi de la un eveniment la altul. Dar ultima experienţă, destul de dureroasă, care putea fi fatală, a fost acum o lună şi ceva, când, la nişte prieteni într-un abator, am alunecat şi am căzut pe spate. Norocul meu a fost că am avut prezenţă de spirit, am pus mâinile pe spate şi am ridicat capul! Altfel…interviul nostru era imaginar acum! Oricum, nu mi-e frică de final. Când e să vină, va veni!", a spus Fuego, într-un interviu pentru OK Magazine.