Frunzele de dafin, beneficii pe care nu le ştiai

Folosesti frunzele de dafin de fiecare data cand prepari sarmale ori sosuri rosii, insa niciodata nu te-ai gandit ca acestea pot fi consumate sub forma de ceai, in supe sau in smoothie-uri. Iata ce beneficii pentru sanatate au frunzele de dafin si de ce e indicat sa le consumi in mod regulat!

Frunzele de dafin, cunoscute si sub denumirea de laur, au o serie de efecte terapeutice pentru sistemul digestiv, pentru aparatul respirator, pentru sanatatea inimii, dar pot fi folosite totodata si pentru ameliorarea durerilor menstruale, pentru mentinerea parului frumos si sanatos ori pentru tinerea la distanta a insectelor, potrivit doc.ro.

In gastronomie, dafinul se foloseste pentru aromatizarea tocanelor, pentru preparatele umplute (sarmale), pentru preparatele din peste ori la marinarea carnii. Frunza de dafin contine 2% ulei esential, care este bogat in antioxidanti.

Ce beneficii au frunzele de dafin

Frunzele de dafin au un impact puternic asupra sistemului gastrointestinal, avand totodata efect diuretic si emetic (antivomitiv). Acestea pot fi folosite in caz de intoxicatie, ajutand organismul sa elimine substantele toxice din sistem. Substantele active din dafin amelioreaza crampele abdominale, calmeaza simptomele sindromului de colon iritabil si stimuleaza digestia.

Amelioreaza afectiunile respiratorii

Uleiul esential de dafin, aplicat direct pe piept, poate ameliora simptomele afectiunilor aparatului respirator. Se recomanda lasarea uleiului peste noapte, pentru ca acesta va actiona in continuare. Inhalarea vaporilor acestui ulei poate stimula expectoratia, ameliorand astfel tusea si accelerand procesul de vindecare a pacientului.

Benefice pentru inima

Acidul cafeic din frunzele de dafin, precum si alti antioxidanti care se regasesc in acestea, imbunatatesc sanatatea inimii, fortificand peretii venelor capilare si contribuind la eliminarea colesterolului “rau” din sange.

Amelioreaza durerile menstruale

In perioada dificila a lunii, femeile ar trebui sa consume foi de dafin, care calmeaza crampele specifice menstruatiei. Acestea contribuie si la reglarea ciclului menstrual.

Repelent pentru insecte

Frunzele de dafin contin acid lauric, care tine la distanta insectele. Prepara o pasta din frunze de dafin zdrobite si un ulei vegetal la alegere si aplic-o pe piele in zilele petrecute in aer liber, cand esti expus riscului de a fi intepat de diverse insecte.

Au proprietati antiinflamatoare

Frunzele de dafin pot contribui la reducerea procesului inflamator din organism. Aceste frunze contin un fitonutrient care poate reduce atat inflamatia, cat si iritatia, fiind eficiente atat in ameliorarea durerilor articulare, cat si in tratarea eruptiilor cutanate.

Reduc anxietatea

Linalolul este un ingredient activ care se regaseste in frunzele de dafin si care poate reduce nivelul hormonului stresului din organism, mai ales daca este folosit sub forma de aromaterapie. Expunerea indelungata la stres poate favoriza instalarea si mentinerea anxietatii, de aceea e bine sa combatem aceasta problema.

Combate matreata si caderea parului

Frunzele de dafin iti pot mentine podoaba capilara frumoasa si sanatoasa. Prepara o infuzie cu foi de dafin si foloseste-o pentru a-ti clati parul. Vei observa ca matreata va deveni o simpla amintire, iar parul nu va mai cadea la fel de mult.

Cum poti folosi frunzele de dafin

Pentru a beneficia de efectele terapeutice ale acestor frunze, le poti adauga in preparatele culinare gatite, insa totodata le poti consuma si sub forma de ceai ori in smoothie-uri sanatoase.

Contraindicatii consum frunze de dafin

In cantitati reduse, frunzele de dafin nu reprezinta, in general, niciun pericol pentru sanatate. Nu se recomanda consumul frunzelor de dafin intregi, intrucat acestea nu pot fi digerate cum se cuvine – daca e folosit in scopuri terapeutice, dafinul ar trebui consumat sub forma de ceai.

In timpul sarcinii si alaptarii este contraindicata folosirea dafinului in scopuri medicinale, intrucat nu se stie ce impact au aceste frunze asupra copilului.

Frunzele de dafin pot afecta nivelul de zahar din sange, asa ca diabeticii ar trebui sa isi monitorizeze glicemia daca le folosesc in scop medicinal, deci in cantitati mai mari decat de obicei.

Cu 2 saptamani inainte de o interventie chirurgicala, se recomanda oprirea consumului de frunze de dafin, intrucat acestea incetinesc sistemul nervos central si, in combinatie cu anestezia, pot crea probleme.