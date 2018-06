"Fructul oprit", FINAL. Mesajul emoționant, transmis de Vlad

"Fructul oprit". Filmările pentru primul sezon al serialului ”Fructul Oprit” s-au încheiat. Emoționat, Vlad Gherman a transmis un mesaj pe paginile sale de pe Instagram și Facebook.

"Fructul oprit". ”Am terminat filmările pentru serialul Fructul Oprit! Am râs, am plâns și am iubit! Ioan a fost parte din mine timp de 6 luni și a fost unul dintre rolurile pe care le-am iubit încă de la prima lectură!”, a fost mesajul emoționant scris de Vlad, potrivit Tvhappy.ro.

Din fericire pentru fanii serialului, producătorul Ruxandra Ion a anunțat că povestea din ”Fructul Oprit” va continua.