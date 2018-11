Fructul miraculos cu proprietăți unice. Tu îl consumi?

Fructul comun care combate retenția de apă şi te scapă de balonare, dureri de stomac și crampe

Mango este un fruct originar din Asia de Sud-Est cu un conținut scăzut de grăsimi, dar bogat în fitoelemente și substanțe puternic antioxidante.

Mango este cunoscut sub numele de ”hrana zeilor”. Pulpa crudă conține vitamine (A, B1, B12, C, E), minerale (calciu, fosfor, fier, potasiu, magneziu, cupru), fermenți, aminoacizi, uleiuri eterice, fibre, carotenoizi, compuși polifenolici. Mai mult decât atât, are acțiune directă asupra sistemului nervos central, exercitând, prin conținutul lui de fosfor și acid glutamic, un rol protector asupra nervilor.

Potrivit doctorulzilei.ro, mango încetinește procesul de îmbătrânire, ajută vederea, scade colesterolul rău, stimulează libidoul, ajută sistemul imunitar, previne cancerul și bolile de inimă.