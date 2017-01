Fructe care au un gust mult mai bun în ianuarie decât în tot restul anului

Desi se gasesc pe toata perioada anului, sunt cateva fructe care au un gust mult mai bun in luna ianuarie!

Luna ianuarie este, fara doar si poate, luna citricelor.

Lamaia

Desi nu este un fruct pe care l-ai manca asa simplu, din mana, lamaia este ideala pentru gatit, fiind un fruct bogat in calciu, fosfor si vitamina C, care sustine sistemul imunitar, sistemul cardio-vascular si procesul de respiratie celulara.

Pomelo

Luna ianuarie este si luna ideala pentru a consuma fructul pomelo, care face parte tot din familia citricelor. Pomelo este o buna sursa de vitamine C, D, E, A, K si vitamine din complexul B, dar si de numeroase minerale, printre care magneziu, sodiu, potasiu si litiu. Consumat saptamanal, fructul pomelo are capacitatea de a combate oboseala si astenia, de a accelera arderile (fiind recomandat in curele de slabire), dar si de a reduce stresul oxidativ (avand puternice efecte antioxidante), scrie lyla.ro.