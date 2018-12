Frigul afectează grav inima. La ce riscuri ne expunem în sezonul rece

Odata cu debutul sezonului rece, apar si problemele de sanatate. In general, acestea se agraveaza din cauza scaderii presiunii atmosferice, cresterii umiditatii, dar si lipsei de lumina naturala.

Sistemul imunitar se slabeste in sezonul rece, iar cei care sufera de boli cardiovasculare trebuie sa fie din ce in ce mai atenti la sanatatea lor deoarece iarna creste riscul de infarct.



Trecerea brusca la temperaturi scazute face ca vasele de sange sa se contracte, ingreunand astfel capacitatea inimii de a pompa sange in corp, scrie sfatulmedicului.ro.



Totodata, frigul creste vascozitatea sangelui, iar ritmul cardiac devine mai rapid.