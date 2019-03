Natalie Westling, în vârstă de 22 de ani, s-a mutat de la New York la Los Angeles pentru a deveni bărbat, după ce mai bine de 10 ani s-a luptat cu depresia și anxietatea.

"Simt că am purtat o mască întreaga mea viață”, a declarat ea (sau el) pentru CNN. „Odată ce am dat jos acea mască, am fost eu în cele din urmă…”.

Fotomodelul de succes care s-a transformat în bărbat și și-a schimbat numele, pe TABU.RO