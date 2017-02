Fotografia cu un star din Game of Thrones care a devenit virală. De ce stârneşte hohote de râs

Actorul cu o înălţime de 1,93 m are o statură impunătoare, dar asta nu înseamnă că nu are nevoie de protecţie atunci când iese pe stradă. Iar atunci când a fost surprins, pe stradă, alături de doi bodyguarzi, Jason Momoa a devenit, fără să vrea, o imagine virală, iar asta datorită staturii mici a celor doi bodyguarzi ai săi. Internauţii s-au întrebat chiar dacă bodyguarzii au fost angajaţi să apere vedeta sau Momoa îi apără pe cei doi.

one day i wanna be so jacked that my professional bodyguards look like minibosses you have to beat before you can fight me pic.twitter.com/K4B8rFaeLD