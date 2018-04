GAFA de la Casa Albă. Fotografia cu Trump dând ordinul de atac în Siria, făcută în altă zi

Sarah Sanders, directorul de comunicare de la Casa Albă, a fost criticată după un mesaj pe Twitter trimis sâmbătă în care Donald Trump pare că coordonează extrem de concentrat atacul cu rachete asupra unor baze din Siria.

Imaginea este luată în sala de ședințe din Casa Albă și îl prezintă pe Trump alături de vicepreședintele Mike Pence. Problrema este că vineri Pence nu avea cum să fie la Washington, fiind deja în Peru, scrie The Guardian.

"Seara trecută, președintele Trump i-a avertizat pe adversarii noștri: nu treceți de linia roșie!", a scris Sanders ca explicație la poză.

Imediat au apărut pe Twitter comentarii umoristice: "E incredibil cum Mike Pence poate fi în două locuri în același timp, în Peru și SUA. Dacă nici capabilitatea asta nouă nu-i sperie pe dușmani, nimic nu o va face!", a comentat Walter Schaub, fost oficial guvernamental.

Duminică, Sarah Sanders a revenit și și-a cosmetizat eroarea, precizând că fotografia a fost făcută de fapt joi, nu vineri.

Last night the President put our adversaries on notice: when he draws a red line he enforces it. (Inside the Situation Room as President is briefed on Syria - Official WH photos by Shealah Craighead) pic.twitter.com/GzOSejdqQh