FOTO. Klaus Iohannis, alături de soţia sa, la slujba de Înviere de la Sibiu

Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa participă, sâmbătă seară, la slujba de Înviere de la Biserica Romano-Catolică ”Sfânta Treime” din Sibiu. Familia prezidenţială a fost aplaudată de câteva persoane aflate în zona centrală a oraşului, scrie presa locală din Sibiu.

„Vă doresc sărbători fericite”, a spus Klaus Iohannis, înainte de a intrat în biserică.

Slujba va dura aproximativ două ore şi este oficiată în limbile română, germană şi maghiară. Klaus Iohannis, de confesiune evanghelic luteran, ar putea participa şi duminică dimineaţă la slujbă, la aceeaşi biserică, aşa cum a făcut de nenumărate ori, încă de pe vremea când era primar al Sibiului, dar şi după ce a devenit preşedinte.

În acest an, de Floriile catolice, Carmen Iohannis a fost singură la biserică. Şi în 2017, dar şi cu un an înainte, soţii Iohannis au petrecut Paştele la Sibiu, participând la slujbele de Înviere. Catolicii şi protestanţii sărbătoresc, duminică, Învierea Domnului, cea mai veche sărbătoare a creştinătăţii.